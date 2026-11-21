Стас Шурінс, MamaRika

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Переможець «Фабрики зірок-3» Стас Шурінс після гучної популярності в Україні майже зник із шоубізнесу, переїхав до Німеччини та кардинально змінив життя.

Лише нещодавно артист уперше за тривалий час почав відверто розповідати про причини еміграції, боротьбу дружини з онкологічним захворюванням і те, чому свого часу поставив музичну кар’єру на паузу.

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До того, як відійти від сцени, співак встиг пережити гучний роман із MamaRika, яка тоді виступала під ім’ям Еріка, та стати одним із найяскравіших учасників «Фабрики зірок». Шурінс також розповів, чим заробляв на життя за кордоном, і розкрив подробиці особистої історії, яку роками оберігав від сторонніх.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про те, де зараз Стас Шурінс, чому він залишив Україну, як склалося його життя після «Фабрики зірок» і що відомо про його дружину та колишній роман із MamaRika.

Стас Шурінс / © facebook.com/stas.shurins

Перемога на «Фабриці зірок» і роман із MamaRika

Широку популярність Стас Шурінс здобув 2009 року завдяки участі в третьому сезоні української «Фабрики зірок». Латвійський виконавець не просто запам’ятався глядачам своїм вокалом і став переможцем проєкту.

Тоді здавалося, що на молодого артиста чекає успішна кар’єра в українському шоубізнесі. Втім, запам’ятався він публіці не лише музичними виступами.

Саме під час участі в реаліті між Стасом та іншою конкурсанткою — співачкою Ерікою, нині відомою як MamaRika, — промайнула іскра. Як нещодавно пригадала артистка в інтерв’ю Раміні Есхакзай, їхній палкий поцілунок на камеру був частиною сценарію шоу.

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Стас Шурінс і MamaRika / © скриншот

Проте з часом між зірками справді спалахнули почуття, виконавиця говорила: «Спочатку це було на камеру, а потім воно пішло само. Я закохалася».

Їхні стосунки тривали приблизно пів року — від 2009-го до 2010-го. Однак завершилися вони болісно для MamaRika. Співачка емоційно пригадала, що після повернення Шурінса додому на їхні стосунки нібито вплинула його мама.

«Він мене кинув, скотина. Він мамина корзиночка, мамина черешня. Розійшлися, бо він поїхав додому і мамочка сказала, що я погана дєвочка», — розповіла з гумором артистка.

Водночас вона наголосила, що попри образу вважає колишнього обранця світлою людиною. Тим часом сам Шурінс визнавав, що в силу свого юного віку й недосвідченості він наробив чимало помилок і «поводився не по-джентльменськи». Але врешті, колишні не тримають образ одне на одного.

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MamaRika і Стас Шурінс

Чому Стас Шурінс виїхав з України та чим заробляв у Німеччині

2013 року життя артиста кардинально змінилося: він залишив Україну та переїхав до Німеччини. Спочатку головною причиною такого рішення стала необхідність лікування його дружини. Однак, як зізнався Шурінс у розмові зі Славою Дьоміним, були й інші обставини, через які він більше не бачив перспектив для себе в українському шоубізнесі.

Зокрема, музикант пригадав непросту історію зі спробами потрапити в ротацію українських радіостанцій. За його словами, він довго вмовляв представників однієї з них поставити його композицію в ефір, але замість підтримки отримав публічну критику.

Стас Шурінс / © facebook.com/StasShurinsOfficial

За словами співака, тоді йому нібито дорікнули акцентом і навіть вокальними здібностями: «Я став чужий. Для Латвії я незрозуміло хто, для України — я латиш, у нас є свої».

Саме поєднання сімейних обставин і розчарування в музичній індустрії зрештою підштовхнуло його до переїзду.

Початок життя в Німеччині виявився зовсім не схожим на історію успішного артиста. На облаштування в новій країні родина витратила практично всі заощадження, а для отримання медичного страхування Шурінсу довелося шукати звичайну роботу.

Так, колишня зірка українського талант-шоу свого часу працював листоношею, а також на складі, де займався пакуванням і відправленням товарів.

Стас Шурінс / © facebook.com/StasShurinsOfficial

Хто дружина Стаса Шурінса та на яку страшну хворобу вона страждає

Особисте життя співак завжди намагався тримати подалі від сторонніх очей. Як виявилося, він одружився ще 2012 року, проте протягом багатьох років не розповідав про це публічно.

Його обраницею стала Віолетта. Шурінс пояснює таку закритість бажанням захистити найрідніших людей від зайвої уваги: «Для мене немає нічого дорожчого, аніж моя сім’я, я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє».

Однак нещодавно музикант наважився розповісти про важке випробування, яке подружжя переживає вже понад десять років. 2013 року Віолетта серйозно захворіла. Спочатку лікарі довго не могли встановити причину погіршення її самопочуття, а після численних обстежень виявили невелике, але агресивне новоутворення в голові.

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Жінці зробили операцію в Україні, проте для подальшої реабілітації подружжю довелося шукати можливості за кордоном. Саме тоді вони й вирушили до Німеччини, де живуть батьки Віолетти.

За словами Шурінса, лікування дружини триває досі. Ба більше, йдеться не про одну проблему зі здоров’ям: під час боротьби з одним захворюванням виникають інші ускладнення.

Музикант не приховує, що родині доводиться дуже непросто, а прогнози медиків бувають вкрай невтішними. Стас шокував зізнанням: «Коли у нас з’являється новий терапевт, то він каже: „А чому ви досі живі?“ Це клінічне чудо». Водночас він пояснив, що за роки боротьби вони навчилися цінувати кожен день, радіти дрібницям і не дозволяти страху повністю поглинути їхнє життя.

Стас Шурінс

Підозра на інсульт, важка депресія й думки накласти на себе руки: як стрес підірвав здоров’я Стаса Шурінса

Багаторічна боротьба за здоров’я дружини та стрес серйозно позначилися на самопочутті Стаса Шурінса. 2023 року співак пережив моторошний епізод: у нього раптово звело обличчя, заніміла половина тіла, після чого він знепритомнів.

Тоді артист подумав, що це може бути інсульті він може померти. Однак після термінового медичного обстеження жодних пошкоджень чи відхилень лікарі не виявили, а причину нападу так і не встановили.

«В якийсь момент мене скрутило. Тобто у мене звело обличчя. Це було вдома. Мене скрутило, вирубило. Останнє, що я пам’ятаю, це думки про те, що все: тепер або параліч, або смерть. У мене оніміла половина тіла, мене вирубило. Я отямився, і наче й нічого не було», — пригадав виконавець в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Стас Шурінс / © facebook.com/StasShurinsOfficial

Водночас проблеми зі здоров’ям були не лише фізичними. Шурінс зізнався, що переживав важкий психологічний стан: майже не спав, втратив апетит, страждав від апатії та постійного відчуття тривоги.

Спочатку він звернувся до психолога, а згодом — і до психіатра, який призначив йому антидепресанти. Утім, довго приймати препарати співак не зміг, оскільки, за його словами, почувався від них ще гірше.

Крім того, артист також відверто розповів про суїцидальні думки, які виникали в найважчий період. Проте велику підтримку йому надавали дружина та рідні, тож горя, на щастя, не сталося.

Нині, за словами Шурінса, протягом останніх двох-трьох років настільки важких епізодів у нього не було, хоча психологічно складні дні все ще трапляються.

Стас Шурінс / © facebook.com/StasShurinsOfficial

Чим Стас Шурінс займається у Німеччині зараз

Попри вимушену паузу в публічній музичній кар’єрі, Шурінс не відмовився від творчості остаточно. Після переїзду він поступово почав відновлювати професійні контакти.

Зокрема, артист брав участь у німецькій версії вокального шоу «Голос країни», що допомогло йому познайомитися з представниками місцевої музичної індустрії. Утім, до фіналу проєкту він не дійшов.

Стас Шурінс / © facebook.com/StasShurinsOfficial

Згодом співак облаштував у Німеччині власну звукозаписувальну студію. Тепер він пише композиції на замовлення та займається вокальним продюсуванням — допомагає іншим виконавцям працювати над вокальними партіями безпосередньо під час запису.

Саме ця діяльність нині приносить йому заробіток: «Я пишу пісні, займаюся вокальним продюсуванням. Це коли людина записує вокал на студії, а ти кажеш, як співати», — пояснював музикант.

Водночас повернення до активної творчості виявилося непростим. Раніше колега Шурінса з «Фабрики зірок» Тетяна Воржева розповідала, що після перемоги артист мав отримати контракт із Костянтином Меладзе, проте обіцяна співпраця так і не відбулася.

За її словами, це могло стати одним із чинників, які вплинули на подальший творчий шлях виконавця, але провалилося з невідомих причин. Сама Воржева також зазначала, що він змінив музичний напрямок і почав експериментувати.

Стас Шурінс / © novy.tv

Несподіване повернення Стаса Шурінса: чим він здивував прихильників

Після кількох років майже повної відсутності в інформаційному просторі восени 2026 року Стас Шурінс несподівано нагадав про себе.

Наприкінці жовтня він знову вийшов на зв’язок із підписниками, показав, який вигляд має тепер, та повідомив про свої музичну новинку. Артист звернувся до аудиторії з проханням слухати його нову музику та допомогти знову стати відомим.

А вже в листопаді музикант влаштував справжній флешбек для тих, хто пам’ятає його участь у «Фабриці зірок». Він опублікував відео, в якому виконав «Стереодень» — композицію, яку свого часу співав на проєкті разом із Володимиром Дантесом.

Повернення викликало помітний інтерес не лише серед давніх шанувальників, а й серед колег артиста. Автор композиції Влад Дарвін подякував співакові за виконання та назвав його точним, зрілим, цілісним і глибоким. Своєю чергою, Jerry Heil також відреагувала компліментом.

Відео також зібрало десятки тисяч переглядів у соцмережах, а користувачі почали згадувати часи популярності Стаса Шурінса на «Фабриці зірок» і чекати на нові виступи. Сам музикант намагається удосконалювати свою українську мову та у соцмережах розповідає про тугу за Україною, присвячуючи їй пісні.

Сам музикант також відверто заговорив про труднощі повернення. За його словами, представники медіаіндустрії називали його «неформатом», а після кількох років віддалення від музики йому доводиться знову привертати увагу до власної творчості. Водночас реакція слухачів на нові відео показала, що його голос пам’ятають і досі. Тож, схоже, історія Стаса Шурінса в музиці ще далека від завершення.

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