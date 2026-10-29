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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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330
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2 хв

Де зараз зірка 90-х Сестричка Віка: Соловій показала її свіже фото і здивувала їхньою зустріччю

Христина Соловій особисто познайомилась із Сестричкою Вікою. Артистка розповіла про їхню зустріч та чим її підкорила зірка 90-х.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Христина Соловій та Сестричка Віка

Христина Соловій та Сестричка Віка

Українська співачка Христина Соловій у США зустрілась із зіркою 90-х Сестричкою Вікою, справжнє ім’я якої Вікторія Врадій.

Сестричка Віка у 90-х роках просто запалювала сцени своїми виступами у стилі рок та шаленою енергетикою. Однак 1993 року вона вирушила до США будувати кар’єру. Стати зіркою за океаном виконавиця не змогла, але врешті залишилась там жити.

Багато років про Сестричку Віку не було нічого чути, але Христина Соловій не дасть забути рок-співачку. Артистка зараз досліджує українську музику 90-х років. Так доля її звела з Вікою Врадій. Христина Соловій навіть поїхала до Лос-Анджелеса, аби особисто зустрітися з Сестричкою Вікою. Співачка показала їхні фото та зізналась, що в них виявилося багато чого спільного.

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

«Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу — аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою. І саме це і є найціннішим у моєму дослідженні українських 90-х — знайомитися ближче з такими людьми, переймати це чуття світу, усвідомлювати, як всі дороги і рішення в житті привели мене сюди», — говорить виконавиця.

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Також Христина Соловій залишила звернення до Сестрички Віки у своєму Instagram. Артистка подякувала їй за ту чуттєву розмову у США, а також за те, що Віка Врадій довірила зробити кавер на свій пісню.

«І хоч у Віки і немає сторінок у соцмережах, я хочу тут вам подякувати. За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка і за нашу розмову. Під час якої я не могла не звертатися на „ви“», — говорить виконавиця.

Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, раніше Христина Соловій інтригувала кавером на пісню Сестрички Віки. Задля цього знаменитість навіть змінила образ — стала бунтаркою зі стрижкою під хлопчика та з ірокезом.

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