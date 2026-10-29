Де зараз зірка 90-х Сестричка Віка: Соловій показала її свіже фото і здивувала їхньою зустріччю

Христина Соловій та Сестричка Віка

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Українська співачка Христина Соловій у США зустрілась із зіркою 90-х Сестричкою Вікою, справжнє ім’я якої Вікторія Врадій.

Сестричка Віка у 90-х роках просто запалювала сцени своїми виступами у стилі рок та шаленою енергетикою. Однак 1993 року вона вирушила до США будувати кар’єру. Стати зіркою за океаном виконавиця не змогла, але врешті залишилась там жити.

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Багато років про Сестричку Віку не було нічого чути, але Христина Соловій не дасть забути рок-співачку. Артистка зараз досліджує українську музику 90-х років. Так доля її звела з Вікою Врадій. Христина Соловій навіть поїхала до Лос-Анджелеса, аби особисто зустрітися з Сестричкою Вікою. Співачка показала їхні фото та зізналась, що в них виявилося багато чого спільного.

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Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

«Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу — аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою. І саме це і є найціннішим у моєму дослідженні українських 90-х — знайомитися ближче з такими людьми, переймати це чуття світу, усвідомлювати, як всі дороги і рішення в житті привели мене сюди», — говорить виконавиця.

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Також Христина Соловій залишила звернення до Сестрички Віки у своєму Instagram. Артистка подякувала їй за ту чуттєву розмову у США, а також за те, що Віка Врадій довірила зробити кавер на свій пісню.

«І хоч у Віки і немає сторінок у соцмережах, я хочу тут вам подякувати. За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка і за нашу розмову. Під час якої я не могла не звертатися на „ви“», — говорить виконавиця.

Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, раніше Христина Соловій інтригувала кавером на пісню Сестрички Віки. Задля цього знаменитість навіть змінила образ — стала бунтаркою зі стрижкою під хлопчика та з ірокезом.

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