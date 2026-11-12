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- Гламур
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Де зараз живуть діти й онуки Віталія Білоножка: вдова артиста зробила зізнання про велику родину
Світлана Білоножко розповіла, як склалося життя нащадків після втрати найріднішої людини.
Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, розповіла про їхніх двох синів і онуків.
Так, у шлюбі зірок народилося двоє синів — Георгій і Євген. У старшого Георгія вже є двоє онуків — Віталій і Світлана, названі на честь дідуся й бабусі. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка говорить, що дуже пишається своїми родичами. І додає, що саме вони є її опорою у скрутну хвилину.
«У мене велика сім’я, вони мені допомагають. Якось я виправилася, пішла далі, почала мріяти про цікаві пісні. Ми всі разом, один одному допомагаємо. Вони всі такі талановиті», — розповіла Світлана у розмові з Анною Севастьяновою.
Водночас зірка не стала вдаватися у подробиці діяльності найрідніших, але запевнила, що під час війни ніхто з них не емігрував за кордон. Зрештою, дала зрозуміти, що її старший 25-річний онук Віталій уже здобув кінематографічну освіту й прагне знімати українське кіно.
«Вони займаються своїми справами. Онук займається рекламою. Так, старший онук Віталій Білоножко вивчився на оператора й сказав, що хоче знімати велике кіно. Йому 25 років. Усі живуть у Києві. Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Не можемо без неї ніяк», — наголосила зірка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати