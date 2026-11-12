Де зараз живуть діти й онуки Віталія Білоножка: вдова артиста зробила зізнання про велику родину

Родина Віталія Білоножка / © Facebook

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Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, розповіла про їхніх двох синів і онуків.

Так, у шлюбі зірок народилося двоє синів — Георгій і Євген. У старшого Георгія вже є двоє онуків — Віталій і Світлана, названі на честь дідуся й бабусі. На проєкті «Наодинці з Гламуром» артистка говорить, що дуже пишається своїми родичами. І додає, що саме вони є її опорою у скрутну хвилину.

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«У мене велика сім’я, вони мені допомагають. Якось я виправилася, пішла далі, почала мріяти про цікаві пісні. Ми всі разом, один одному допомагаємо. Вони всі такі талановиті», — розповіла Світлана у розмові з Анною Севастьяновою.

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Родина Віталія Білоножка / © Facebook

Водночас зірка не стала вдаватися у подробиці діяльності найрідніших, але запевнила, що під час війни ніхто з них не емігрував за кордон. Зрештою, дала зрозуміти, що її старший 25-річний онук Віталій уже здобув кінематографічну освіту й прагне знімати українське кіно.

«Вони займаються своїми справами. Онук займається рекламою. Так, старший онук Віталій Білоножко вивчився на оператора й сказав, що хоче знімати велике кіно. Йому 25 років. Усі живуть у Києві. Ми не можемо полишити Україну. Хтось же має любити цю землю. Не можемо без неї ніяк», — наголосила зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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