Де зірки зустріли Новий рік 2026: Мірошниченки полетіли на Балі, Козловський разом із сином працював

Родина Тімура Мірошниченка — ліворуч, Віталія Козловського — праворуч

І ось добіг кінця 2025 рік. Знаменитості вже провели старий та зустріли новий 2026 рік.

Одні зірки обрали святкувати цей день з родиною, як от, наприклад, ведучий Тімур Мірошниченко, який із дружиною та чотирма дітьми полетів на Балі. Тим часом інші ж віддали перевагу роботі. Саме за працею зустрів Новий рік співак Віталій Козловський, до якого цьогоріч долучився й однорічний син.



Григорій Решетнік

Ведучий цьогоріч не працює. Ба більше, він із дружиною Христиною та трьома синами вирішив вирушити у відпустку. Для відпочинку сімейство обрало захід України, а саме Буковель. Там вони й зустрічали Новий рік.

Григорій Решетнік із дружиною та трьома синам / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ірина Білик

Ірина Білик віддана музиці навіть у новорічну ніч. Тож, зустрічала 2026 рік виконавиця на сцені. Артистка ввечері відіграла концерт у Києві, до програми якого додала новорічні пісні. Щоправда, Ірина Білик виступала до 22:00. Після цього, як говорить співачка, всі попрямували додому їсти салати.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Сопонару

Артистка останні роки святкувала Новий рік у компанії нареченого та їздила до його родини до Великої Британії. Проте цьогоріч акторка вирішила працювати. Як виявилося, для знаменитості це зовсім не тяжко. Акторка зізнається, що обожнює працювати 31 грудня, адже це додає їй енергії та навіть вже стало своєрідною традицією.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Віталій Козловський

Новий рік співак зустрів в Івано-Франківську. Проте артист зовсім не розважався, а працював. Та для Віталія Козловського важливо, що й його родина вирушила разом із ним, і "синочок цьогоріч був з татом".

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Злата Огнєвіч

Співачка Новий 2026 рік теж зустрічає на роботі. Проте виконавиця запевняє, що це для неї вже традиція. Артистка вірить, що як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш. Тож, 31 грудня на сцені – для виконавиці найкраще святкування.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Тімур Мірошниченко

А ведучий разом із дружиною та чотирма дітьми на Новий рік вирушив на відпочинок. Сімейство полетіло на Балі. Саме там вони й провели свято.

Діти Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик традиційно святкуватиме Новий рік. Це свято артистка проведе вдома в родинному колі. Для знаменитості ця традиція є незмінною протягом багатьох років.

Лілія Ребрик із чоловіком та дітьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Дар'я Петрожицька

А от акторка зустріла Новий рік не в Україні. Артистка вирушила до Німеччини, де живе її наречений. Саме з ним вона й святкувала.

