Камалія та Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Реклама

Колишній чоловік співачки Камалії, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, розповів, де зараз живе та чи планує залишати Україну після розлучення з артисткою.

В інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром» підприємець запевнив, що більшу частину часу проводить у Києві. За його словами, він періодично виїжджає за кордон у справах, однак такі поїздки зазвичай тривають не більше тижня.

Реклама

Захур також наголосив, що його діти та Камалія залишаються в Україні. Тож, попри розлучення, родина продовжує жити вдома.

Реклама

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Насправді я весь час тут (у Києві — прим. ред.). Просто то виїжджаю, то знову приїжджаю. Виїжджаю ненадовго: на п’ять-сім днів і потім знову тут. Діти й Камалія тут. Ми всі тут й нікуди не виїжджаємо», — наголосив Захур.

Як відомо, раніше Захур разом із доньками тривалий час жив у Великій Британії. Однак Арабелла та Мірабелла хотіли повернутися додому, тож зіркові батьки зрештою дослухалися до їхнього бажання.

Нині дівчата мешкають разом із Камалією та Захуром під одним дахом у будинку неподалік Києва, попри те, що їхні батьки вже розлучені. Водночас час від часу двійнята подорожують за кордон і відпочивають там. А зірковий батько тим часом продовжує працювати в Україні та допомагати українській армії.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Мохаммад Захур оцінив пісні Камалії та розсекретив, як продюсер Мадонни відреагував на голос української співачки.

Новини партнерів

Новини партнерів