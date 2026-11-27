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- Гламур
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Де живе колишній чоловік Камалії: мільйонер Захур зізнався, чи покинув Україну після розлучення
Пакистанський бізнесмен розповів про своє життя після розлучення зі співачкою.
Колишній чоловік співачки Камалії, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур, розповів, де зараз живе та чи планує залишати Україну після розлучення з артисткою.
В інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту «Наодинці з Гламуром» підприємець запевнив, що більшу частину часу проводить у Києві. За його словами, він періодично виїжджає за кордон у справах, однак такі поїздки зазвичай тривають не більше тижня.
Захур також наголосив, що його діти та Камалія залишаються в Україні. Тож, попри розлучення, родина продовжує жити вдома.
«Насправді я весь час тут (у Києві — прим. ред.). Просто то виїжджаю, то знову приїжджаю. Виїжджаю ненадовго: на п’ять-сім днів і потім знову тут. Діти й Камалія тут. Ми всі тут й нікуди не виїжджаємо», — наголосив Захур.
Як відомо, раніше Захур разом із доньками тривалий час жив у Великій Британії. Однак Арабелла та Мірабелла хотіли повернутися додому, тож зіркові батьки зрештою дослухалися до їхнього бажання.
Нині дівчата мешкають разом із Камалією та Захуром під одним дахом у будинку неподалік Києва, попри те, що їхні батьки вже розлучені. Водночас час від часу двійнята подорожують за кордон і відпочивають там. А зірковий батько тим часом продовжує працювати в Україні та допомагати українській армії.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ
Нагадаємо, нещодавно Мохаммад Захур оцінив пісні Камалії та розсекретив, як продюсер Мадонни відреагував на голос української співачки.