Дебют на сцені 5-річної доньки та поцілунки з Тонею: як минув концерт Арсена Мірзояна у Києві

Дебют на сцені 5-річної доньки та поцілунки з Тонею: як минув концерт Арсена Мірзояна у Києві

Артист відсвяткував 10 років творчої діяльності.

Український співак Арсен Мірзоян 30 листопада з нагоди 10-річчя творчої діяльності відіграв великий сольний концерт у київському палаці "Україна".

Артисту вдалося, попри непрості умови, зібрати аншлаг. Глядачі у залі впродовж двох годин жваво підспівували відомі пісні Мірзояна і схвально сприйняли нові треки з його шостого лонг-плею "Монархія".

Коментуючи назву нової платівки, артист зазначив: "Уявімо собі, що кожен чоловік — це король свого життя, своєї справи, і має дбати про свою корону, ким би він не був. І він сам вирішує, скільки йому триматися на троні", — інтригуюче спонукав Мірзоян до прослуховування нового альбому.

Також у рамках концертної програми приємним сюрпризом для слухачів стала поява на сцені зіркових гостей. Так, разом із Сашком Положинським Арсен виконав пісню "Фура і артисти". З перших акордів прихильники влаштували lighter waving: зала запалала тисячами ліхтариків. Зі співачкою Мятою презентував саундтрек до фільму, у якому нещодавно зіграв.

Арсен Мірзоян та Сашко Положинський

Дружина співака, Тоня Матвієнко, заспівала "Дитячий сміх", автором слів та музики якої став артист.

Але найбільше глядачів зворушив дует із наймолодшою учасницею концерту. Неочікувано на сцену вийшла п'ятирічна донька виконавця — Ніна, яка цього вечора дебютувала на великій сцені як співачка. У дуеті із зірковим татом вона виконала пісню "Сніговик".

Серед відомих гостей заходу, які прийшли привітати артиста зі святом, були помічені: Ніна Митрофанівна Матвієнко, Віктор Павлік, телеведуча Соломія Вітвіцька, ACAФАTOV, блогер та музикант Іван Марунич та дизайнер Віктор Анісімов.

Олег Собчук та Соломія Вітвіцька

Кульмінацією основної програми стало виконання "Вінні-Пух", під час якої до глядацької зали зі сцени полетіли величезні зелені кулі.

На прохання вдячної публіки Арсен Мірзоян з'явився й на біс. У дуеті з фронтменом гурту "СКАЙ" Олегом Собчуком заспівав "Іграшкова зброя" та свій хіт "Ідіоти".

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