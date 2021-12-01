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Дебют на сцені 5-річної доньки та поцілунки з Тонею: як минув концерт Арсена Мірзояна у Києві

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Дебют на сцені 5-річної доньки та поцілунки з Тонею: як минув концерт Арсена Мірзояна у Києві

Артист відсвяткував 10 років творчої діяльності.

Український співак Арсен Мірзоян 30 листопада з нагоди 10-річчя творчої діяльності відіграв великий сольний концерт у київському палаці "Україна".

Артисту вдалося, попри непрості умови, зібрати аншлаг. Глядачі у залі впродовж двох годин жваво підспівували відомі пісні Мірзояна і схвально сприйняли нові треки з його шостого лонг-плею "Монархія".

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Коментуючи назву нової платівки, артист зазначив: "Уявімо собі, що кожен чоловік  — це король свого життя, своєї справи, і має дбати про свою корону, ким би він не був. І він сам вирішує, скільки йому триматися на троні", — інтригуюче спонукав Мірзоян до прослуховування нового альбому.

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Також у рамках концертної програми приємним сюрпризом для слухачів стала поява на сцені зіркових гостей. Так, разом із Сашком Положинським Арсен виконав пісню "Фура і артисти". З перших акордів прихильники влаштували lighter waving: зала запалала тисячами ліхтариків. Зі співачкою Мятою презентував саундтрек до фільму, у якому нещодавно зіграв.

Арсен Мірзоян та Сашко Положинський / ©
Арсен Мірзоян та Сашко Положинський

Дружина співака, Тоня Матвієнко, заспівала "Дитячий сміх", автором слів та музики якої став артист.

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Але найбільше глядачів зворушив дует із наймолодшою учасницею концерту. Неочікувано на сцену вийшла п'ятирічна донька виконавця — Ніна, яка цього вечора дебютувала на великій сцені як співачка. У дуеті із зірковим татом вона виконала пісню "Сніговик".

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Серед відомих гостей заходу, які прийшли привітати артиста зі святом, були помічені: Ніна Митрофанівна Матвієнко, Віктор Павлік, телеведуча Соломія Вітвіцька, ACAФАTOV, блогер та музикант Іван Марунич та дизайнер Віктор Анісімов.

Олег Собчук та Соломія Вітвіцька / ©
Олег Собчук та Соломія Вітвіцька

Кульмінацією основної програми стало виконання "Вінні-Пух", під час якої до глядацької зали зі сцени полетіли величезні зелені кулі.

На прохання вдячної публіки Арсен Мірзоян з'явився й на біс. У дуеті з фронтменом гурту "СКАЙ" Олегом Собчуком заспівав "Іграшкова зброя" та свій хіт "Ідіоти".

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