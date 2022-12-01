Декілька концертів Світлани Лободи у Литві скасували: "Неоднозначна репутація і ненадійність артиста"

Концерти співачки Світлани Лободи у Литві щодня обростають новою інформацією.

Так, цього разу литовське видання LRT повідомляє, що все ж таки декілька концертів виконавиці у Литві скасували. У середу, 30 листопада, Лобода мала виступити у місті Шяуляй, потім у Паневежисі та Клайпеді, але концерти у цих містах також були скасовані.

Організатори заходів пропонують глядачам або обміняти квитки на концерт іншого артиста, або відвідати концерт Лободи, який поки що має відбутися 5 грудня у Вільнюсі у концертному залі Compensa.

Втім, представниця концертного залу "Compens" Габія Лідіте заявила, що захід вже було скасовано за їхньою ініціативою, хоча квитки були продані до вечора середи та оголошення про скасування концерту, або припинення продажу квитків не було.

"Інформація ще не опублікована. На підставі рекомендації Міністерства закордонних справ (МЗС) та неоднозначної репутації та ненадійності артиста, ми ухвалили рішення скасувати концерт цього артиста у концертній залі Compensa", - прокоментувала Лідіте.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що тиждень тому литовські ЗМІ повідомляли, що Світлані Лободі хочуть заборонити в'їзд до країни. Відповідну інформацію озвучили у МЗС Литви. Автоматично зробити Лободу персоною нон ґрата неможливо, на відміну від виконавців з російським паспортом, співачка є громадянкою України.

Як відомо, Світлана Лобода вела активну концертну діяльність у Росії після окупації Росією Криму, а 2015 року виступила на заході 9 травня, присвяченому перемозі Радянського Союзу у Другій світовій війні.

Згодом Лобода відреагувала на цю інформацію та заявила, що все це – чорний піар, а МЗС Литви, своєю чергою, прокоментував, що не бачить підстав забороняти Лободу у Литві.

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