Demchuk представив кліп на ліричний трек, з яким виступить у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2023"

Фіналіст Національного відбору на "Євробачення-2023" Demchuk запрем'єрив кліп на пісню, з якою виступить на конкурсі.

Композиція "Alive" стала першим англомовним треком у кар'єрі співака. Як розповів артист, перші рядки майбутньої пісні він написав під час повного блекауту.

"Мільйони українців опинилися без світла, але є те, що об’єднує всіх нас - вогонь, що палає в серцях та незламна віра в перемогу добра над злом. Пісня "Alive" - про безумовне кохання, завдяки якому ми продовжуємо вірити та боротися за світле майбутнє. Перші рядки треку були написані мною вдома в повному блекауті, коли вся країна знову занурилася в пітьму. Той вогник світла від тепла в моїй душі я передав у кліпі", - розповів про свою конкурсну пісню Demchuk.

Нагадаємо, що вже 17 грудня українці оберуть переможця Нацвідбору, який представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Раніше сайт ТСН.ua детально розповів, де і як буде проходити відбір.

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