- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 3 хв
Демі Мур, Адель, Памела Андерсон: імена голлівудських зірок, які українці вимовляють неправильно
Багато імен і прізвищ світових знаменитостей можна почути спотворено. Пропонуємо дізнатися правильні варіанти вимови.
Багато голлівудських та європейських знаменитостей мають складні імена, які українці звикли вимовляти на свій лад. Та іноді різниця між правильною та звичною версією може бути дуже відчутною.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку найвідоміших імен зірок, які українці найчастіше спотворюють. Тож переглянемо, як насправді називають низку популярних артистів на червоних хідниках, різноманітних світських подіях та інтерв'ю, аби вимовляти їх так, як самі зірки.
Демі Мур
Американці вимовляють ім’я акторки з наголосом на останню літеру "і" — Демí, тоді як українці звикли говорити "Дéмі". Її прізвище також лунає не як "Мур", а ближче до "Мор".
Скарлетт Йоганссон
У світі акторку найчастіше представляють як Скарлетт Джогéнсон. На відміну від звичного для нас варіанту, тут наголос зміщується, а "Й" у прізвищі взагалі зникає.
Памела Андерсон
В українській мові ми звикли вимовляти ім’я як "Памéла", але за кордоном воно звучить із наголосом на перший склад — Пéмела. Ба більше, англійський варіант часто ще й спрощує голосні.
Адель
Співачка народилася у Великій Британії та її британський акцент доволі часто опиняється у центрі уваги. На Батьківщині та у публічному просторі її називають Адел без м’якості в кінці, іноді навіть "Едел".
Марго Роббі
В Україні ім’я акторки зазвичай вимовляють із наголосом на "о" — Маргó. Однак насправді він падає на другу "а", і звучить як Мáрго.
Кім Кардашян
Прізвище світської діви має вірменське походження, і українці часто вимовляють його неточно. У США та в родині Кім її називають Кардашіан. Через це в інтерв’ю часто можна почути зовсім інше звучання, ніж ми звикли.
Сильвестр Сталлоне
В Америці цього актора називають відмінно від нашого українського варіанту. У нас ім’я актора традиційно вимовляють як Сильвестр Сталлóне, а у Голлівуді ж його представляють як Сíльвестр Сталóун.
Ештон Кутчер
Часто можна почути спотворений варіант прізвища голлівудського актора як "Катчер". Проте єдиний правильний варіант — "Ештон Кутчер".
Майкл Дуглас
В Україні звикли вимовляти його як Дýглас. Проте за кордоном він частіше звучить як Дáглас, з м’якішою вимовою голосної.
Ліндсей Лохан
Акторка представляє себе у різних варіаціях: Лінзі Лóуен або Лінзі Лóхен. Обидва варіанти відрізняються від українського "Лохан". Це ще один доказ того, що навіть у самої зірки може бути кілька прийнятних форм.
Гіларі Свонк
Вимова імені цієї зірки Голлівуду теж має свої особливості. Англійською це звучить як Гíлері Свенк, тоді як ми звикли до "Гіларі Свонк".
Ченнінг Татум
Українці часто вимовляють його прізвище дослівно — Татум. Однак у Голлівуді він себе представляє як Тейтум.