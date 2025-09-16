Демі Мур, Адель, Памела Андерсон: імена голлівудських зірок, які українці вимовляють неправильно

Демі Мур, Памела Андерсон, Адель / © Associated Press

Багато голлівудських та європейських знаменитостей мають складні імена, які українці звикли вимовляти на свій лад. Та іноді різниця між правильною та звичною версією може бути дуже відчутною.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку найвідоміших імен зірок, які українці найчастіше спотворюють. Тож переглянемо, як насправді називають низку популярних артистів на червоних хідниках, різноманітних світських подіях та інтерв'ю, аби вимовляти їх так, як самі зірки.

Демі Мур

Американці вимовляють ім’я акторки з наголосом на останню літеру "і" — Демí, тоді як українці звикли говорити "Дéмі". Її прізвище також лунає не як "Мур", а ближче до "Мор".

Демі Мур / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон

У світі акторку найчастіше представляють як Скарлетт Джогéнсон. На відміну від звичного для нас варіанту, тут наголос зміщується, а "Й" у прізвищі взагалі зникає.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Памела Андерсон

В українській мові ми звикли вимовляти ім’я як "Памéла", але за кордоном воно звучить із наголосом на перший склад — Пéмела. Ба більше, англійський варіант часто ще й спрощує голосні.

Памела Андерсон / © Associated Press

Адель

Співачка народилася у Великій Британії та її британський акцент доволі часто опиняється у центрі уваги. На Батьківщині та у публічному просторі її називають Адел без м’якості в кінці, іноді навіть "Едел".

Адель / © Getty Images

Марго Роббі

В Україні ім’я акторки зазвичай вимовляють із наголосом на "о" — Маргó. Однак насправді він падає на другу "а", і звучить як Мáрго.

Марго Роббі / © Associated Press

Кім Кардашян

Прізвище світської діви має вірменське походження, і українці часто вимовляють його неточно. У США та в родині Кім її називають Кардашіан. Через це в інтерв’ю часто можна почути зовсім інше звучання, ніж ми звикли.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Сильвестр Сталлоне

В Америці цього актора називають відмінно від нашого українського варіанту. У нас ім’я актора традиційно вимовляють як Сильвестр Сталлóне, а у Голлівуді ж його представляють як Сíльвестр Сталóун.

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

Ештон Кутчер

Часто можна почути спотворений варіант прізвища голлівудського актора як "Катчер". Проте єдиний правильний варіант — "Ештон Кутчер".

Ештон Кутчер / © Associated Press

Майкл Дуглас

В Україні звикли вимовляти його як Дýглас. Проте за кордоном він частіше звучить як Дáглас, з м’якішою вимовою голосної.

Майкл Дуглас / © Associated Press

Ліндсей Лохан

Акторка представляє себе у різних варіаціях: Лінзі Лóуен або Лінзі Лóхен. Обидва варіанти відрізняються від українського "Лохан". Це ще один доказ того, що навіть у самої зірки може бути кілька прийнятних форм.

Ліндсей Лохан / © Associated Press

Гіларі Свонк

Вимова імені цієї зірки Голлівуду теж має свої особливості. Англійською це звучить як Гíлері Свенк, тоді як ми звикли до "Гіларі Свонк".

Гіларі Свонк / © Associated Press

Ченнінг Татум

Українці часто вимовляють його прізвище дослівно — Татум. Однак у Голлівуді він себе представляє як Тейтум.