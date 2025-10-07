ТСН у соціальних мережах

Гламур
423
1 хв

Демі Мур кардинально змінила образ та підкорила новою стильною зачіскою

62-річна зірка змінила імідж і знову довела свою природну красу.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Голлівудська акторка Демі Мур приголомшила своїх шанувальників стильним перевтіленням.

Американська артистка оновила зачіску, зробивши чубчик, який став її "візитівкою" після культового фільму "Стриптиз" 1996 року. У своєму Instagram Демі Мур поділилася серією нових фото, на яких позує з оновленим волоссям, доповнивши образ простою білою футболкою, джинсами та бірюзовим чокером. Лаконічний і водночас елегантний стиль зірки підкорив шанувальників.

"Чубчик — час від часу. Дякую @gucci за те, що дозволили мені повернути чубчик уперше з часів "Стриптизу", — підписала публікацію акторка.

Дему Мур 2025 та 1996 років / © instagram.com/demimoore

Дему Мур 2025 та 1996 років / © instagram.com/demimoore

Фани одразу ж відреагували на зміни зовнішності знаменитості. У коментарях — тисячі захоплених відгуків і порівнянь із її легендарним образом із 90-х. Дехто з прихильників зазначив, що тепер теж мріє оновити зачіску.

  • Ваше волосся просто неймовірне!

  • Як завжди неперевершено…

  • І з чубчиком, і без — ви просто чудова! Тепер і сама хочу змінити зачіску

Нагадаємо, нещодавно співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, які нещодавно офіційно розлучилися, неочікувано з’явилися разом на червоному хіднику. Їхня поява приголомшила шанувальників зі всього світу.

