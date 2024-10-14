Демі Мур на тлі невтішних прогнозів розповіла про стан тяжкохворого 69-річного Брюса Вілліса

Акторка пригадала їхню останню зустріч.
Американська акторка Демі Мур розповіла про стан здоров'я її колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який страждає від невиліковної хвороби, що швидко прогресує.
Знаменитість поділилася, що днями навідувалася до зірки бойовиків з його маленькою онукою Луеттою. Демі Мур говорить, що стан здоров'я Брюса Вілліса наразі залишається стабільним, хоч і хвороба дійсно тяжка.
"Знаєте, я вже говорила про це раніше: хвороба є тим, чим вона є. І я думаю, що це треба прийняти. Але він наразі в стабільному стані", - говорить акторка, пише People.
Демі Мур також поділилася, що намагається якомога частіше зустрічатися з колишнім чоловіком, поки його стан здоров'я дозволяє це робити. Акторка говорить, що навідується до будинку, де живе Вілліс з дружиною Еммою Гемінг та їхніми двома спільними доньками, з якими вона має чудові приятельські стосунки. Також зірка Голлівуду зазначила, що всі образи залишила в минулому.
"Я завжди заохочую до того, аби просто зустрічатися з ним там, де він є. Коли ти тримаєшся за минуле – це програшна гра", - додала артистка.
Зазначимо, Брюс Вілліс та Демі Мур прожили в шлюбі 13 років. У них є три спільні доньки – Румер, Скаут і Талула. Через майже дев'ять років після розлучення з Мур Вілліс повів під вінець Емму Гемінг. У подружжя народилося дві спільні доньки.
Нагадаємо, про те, що в Брюса Вілліса серйозні проблеми зі здоров'ям, стало відомо у березні 2022 року. Тоді зірка бойовиків оголосив про завершення кар'єри, як виявилося, через діагностовану йому афазію. Утім, хвороба прогресувала, і лише через рік лікарі поставили точний діагноз - лобово-скронева деменція. Вона є невиліковною, а в хворого швидко погіршується стан здоров'я. Нещодавно до ЗМІ потрапили невтішні прогнози – сім'я Вілліса почала хвилюватися, чи доживе він до свого 70-річчя, яке артист святкуватиме 19 березня.
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