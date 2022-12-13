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Демі Мур поділилася щасливими фото з Брюсом Віллісом на тлі чуток про погіршення стану його здоров'я

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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854
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Демі Мур поділилася щасливими фото з Брюсом Віллісом на тлі чуток про погіршення стану його здоров'я

Фото: instagram.com/demimooreofficial

Хворий на афазію актор виглядав усміхненим.

Голлівудська акторка Демі Мур поділилася щасливими сімейними світлинами з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом та його дружиною Еммою Гемінг.

На тлі новин у ЗМІ про те, що здоров'я хворого на афазію актора погіршилося, велика зіркова родина почала разом готуватися до різдвяних свят. 

У своєму Instagram Мур поділилася радісними фото, на яких показала, як вона разом із колишнім чоловіком, його дружиною та доньками провели теплий вечір у спільній компанії. 

© instagram.com/demimooreofficial
Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Ми - сім'я! Вбираємося у святковий настрій", - підписала добірку світлин акторка.

На світлинах родина позувала на тлі новорічної ялинки, а також за вечерею за столом. На усіх фото хворий Вілліс виглядав щасливим і усміхненим, щоправда, помітно схудлим. 

© instagram.com/demimooreofficial
Фото: instagram.com/demimooreofficial

У коментарях шанувальники зазначили, що були дуже раді бачити Брюса у гарному настрої, а також були приємно здивовані, як йому вдалося побудувати такі теплі стосунки між колишньою і нинішньою дружинами. 

Зазначимо, що у шлюбі з Демі Мур у Вілліса народилося троє доньок - Румер, Скаут і Таллула. Від шлюбу з Еммою Гемінг актор також має двоє дівчат - Мейбл і Евелін. Зіркове подружжя та Демі Мур дійсно проводять багато часом разом і мають добрі дружні стосунки. 

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Дата публікації
Перегляди
854
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