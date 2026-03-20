Демі Мур поділилася фото важкохворого Брюса Вілліса з онукою у день його 71-річчя

Близькі привітали актора з днем народження та поділилися зворушливими світлинами.

Американський актор Брюс Вілліс святкує 71-й день народження, а його родина ділиться теплими привітаннями і рідкісними фото, нагадуючи про боротьбу з лобно-скроневою деменцією.

Попри складнощі, близькі щодня піклуються про Міцного Горішка і підтримують його у цей непростий період. Ще від перших днів хвороби увагу актору приділяла його колишня дружина Демі Мур. Вона показала у Мережі, як їхня онука Луетта навідала дідуся у його день народження. Зворушливі кадри з’явилися на сторінці Мур в Instagram. На фото видно, як змінився актор за останні роки.

«Все, що тобі потрібно — це любов! З Днем народження, БВ», — підписала Демі.

Нинішня дружина Брюса, модель Емма Гемінг, також привітала чоловіка і опублікувала вітальну світлину, на якій актор щасливо сидить на борту човна, усміхаючись. Вона активно підтримує чоловіка та веде просвітницьку роботу щодо деменції, допомагаючи родинам, які піклуються про хворих, і розвиває власний благодійний фонд.

«Якщо ви хочете вшанувати сьогодні Брюса, будь ласка, подумайте про підтримку "Фонду Емми та Брюса Віллісів" або іншої організації, що працює в цій сфері, або просто перевірте, як справи у когось із доглядальників — маленький акт доброти, який може означати дуже багато», — зазначила Гемінг.

Нагадаємо, нещодавно дружина тяжкохворого Брюса Вілліса здивувала, як допомагатиме людям з деменцією.

