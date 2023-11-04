Демі Мур показала рідкісне відео з важкохворим Брюсом Віллісом: який вигляд має актор

Американська акторка Демі Мур після розлучення з голлівудською зіркою Брюсом Віллісом залишилася з ним у чудових стосунках.

А днями артистка провідала колишнього чоловіка у нього вдома. Разом з тим Мур показала, який вигляд має 68-річний Вілліс, якому більше року тому встановили страшний діагноз - лобово-скронева деменція.

На відео, яким поділилися рідні Брюса Вілліса, Демі Мур ніжно обіймається з екскоханим, а він притуляє її до себе і цілує.

Демі Мур провідала важкохворого Брюса Вілліса

Як відомо, 30 березня 2022 року донька Вілліса та Мур повідомила, що її батько завершує акторську кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Пізніше ЗМІ дізналися про те, що у Вілліса афазія – розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності. Згодом стало відомо, що у зірки "Міцного горішка" діагностували страшну хворобу - лобово-скроневу деменцію, однією з симптомів якої є афазія.

Нещодавно друг Брюса Вілліса поділився, як хвороба змінила актора. Зокрема, друг актора зізнався, що він не одразу його впізнає. Окрім того, акторові довелося відмовитися від читання, адже мовні навички йому більше недоступні.

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