Демі Мур показала, як з хворим на деменцію Брюсом Віллісом відсвяткувала ювілей доньки

Американська акторка Демі Мур показала рідкісні фото зі своїм чоловіком, голлівудським актором Брюсом Віллісом, який хворий на деменцію.

На сторінці в Instagram Мур опублікувала світлини, зроблені на дні народження їхньої з Віллісом молодшої доньки Таллули. 3 лютого дівчина відсвяткувала 30-річний ювілей.

На фотографії зіркові батьки з донькою позують на мальовничому тлі природи. При цьому Брюс Вілліс та Демі Мур усміхаються і щось говорять одне одному.

"Обсипаємо нашу Таллулу любов'ю сьогодні, на її 30-й день народження", - ніжно підписала фото Демі Мур.

Демі Мур та Брюс Вілліс відсвяткували 30-річчя доньки / Фото: instagram.com/demimoore

Донька Демі Мур та Брюса Вілліса відсвяткувала 30-річчя / Фото: instagram.com/demimoore

Зазначимо, що Таллула найменша з трьох доньок Вілліса і Мур. У колишнього подружжя також є 35-річна донька Румер та 32-річна Скаут.

Нагадаємо, що не так давно середня донька Брюса Вілліса і Демі Мур Скаут поділилася зворушливою світлиною зі своїм тяжкохворим батьком. На знімку Скаут поклала голову на груди Віллісу, а він її ніжно гладить по голові.

У лютому 2023 року у Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію. Хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. Джерела з близького оточення Вілліса говорять, що він іноді не може впізнати своїх близьких.

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