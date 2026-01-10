Демі Мур розсекретила особливий ритуал хворого на деменцію Брюса Вілліса і згадала їхні стосунки

Демі Мур і Брюс Вілліс / © Associated Press

Американська акторка Демі Мур розсекретила особливий ритуал хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса.

Зокрема, артистка побувала на спеціальному показі фільму Song Sung Blue. Виявляється, картина займає особливе місце в житті Демі Мур та пов'язує її з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом. У фільмі розповідається історія про пару музикантів, які прославилися своїми каверами на пісні американського співака Ніла Даймонда. Так от, виявляється, Мур та Вілліс були шаленими фанатами останнього, передає People.

Ба більше, в зірки Голлівуду був особливий ритуал, пов'язаний з Нілом Даймондом. Щотижня Вілліс обирав день, який присвячував музиканту. Протягом цього часу голлівудський актор вмикав пісні музиканта. Цей ритуал Брюс Вілліс виконував роками.

Демі Мур та Брюс Вілліс / © Getty Images

"Я запитувала: "Що відбувається?". А він відповів: "Сьогодні день Ніла Даймонда", - пригадує акторка.

Зазначимо, Брюс Вілліс та Демі Мур перебували в шлюбі від 1987-го до 2000 року. У пари є три спільні доньки – Румер, Скаут і Таллула. Після розлучення вони зберегли дружні стосунки. Демі Мур підтримує колишнього чоловіка, в якого 2023 року діагностували деменцію.

Стан Брюса Вілліса на тлі хвороби погіршується. Нещодавно родині актора довелося поселити його в окремому будинку. Нинішня дружина артиста Емма Гемінг емоційно висловилась про це складне рішення.