Демі Мур відсвяткувала Різдво без Брюса Вілліса і разом з родиною постала в однакових образах

Ексдружина голлівудського актора Брюса Вілліса, акторка Демі Мур відсвяткувала Різдво у колі близьких без ексчоловіка, з яким прожила у шлюбі близько 13 років.

У своєму фотоблогу 60-річна акторка опублікувала серію атмосферних світлин. На фото видно, як затишно акторка прикрасила свій маєток з панорамними вікнами. У великій просторій вітальні будинку розставлені ялинки, прикрашені гірляндою. Втім, основним елементом декору виявилися троянди. Ними знаменитість прикрасила столи.

Демі Мур незвично відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/demimoore

Так, Демі з нагоди Різдва зібрала велике коло родичів і знайомих. Всі разом вони мали дуже цікавий вигляд. Для різдвяної вечері вони підібрали однаковий рожевий family-образ, який складався з піжам. До слова, вони ввімкнули камін і обмінялися подарунками, які традиційно поклали у шкарпетки.

Демі Мур незвично відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/demimoore

Також родина присвятила час читанню. А потім ввечері спільно повечеряла при свічках.

Демі Мур незвично відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур незвично відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/demimoore

"Різдво у рожевому!", - підписала серію фото Мур.

До слова, у коментарях шанувальники були стурбованими. Розгорнулася дискусія, де важкохворий Брюс Вілліс. Втім, знайшлися й ті, хто просто побажав знаменитості вдалих і щасливих новорічних свят.

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур навідала важкохворого ексчоловіка Брюса Вілліса. Хворий на лобово-скроневу деменцію актор не одразу впізнав ексдружину.

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