Демі Мур запідозрили в романі з молодшим на 21 рік актором Гарфілдом: парочку заскочили за фліртом

Тим часом інсайдер розповів, як актори проводили разом час у будинку Мур.

Голлівудську акторку Демі Мур запідозрили в романі з колегою Ендрю Гарфілдом, який молодший за неї на 21 рік.

Відповідні чутки поширилися після вручення статуеток "Золотий глобус", де артистка виборола перше місце у номінації "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії". За лаштунками церемонії на відео потрапив доволі інтимний момент між Демі Мур та Ендрю Гарфілдом.

Актори мило розмовляли, водночас ніжно трималися за руки та пильно дивилися в очі одне одному. Користувачі Мережі переконані, що парочку заскочили за фліртом.

Тим часом Daily Mail пише, що раніше інсайдер розповідав, як Демі Мур та Ендрю Гарфілд проводили час разом, і не абиде, а в будинку артистки в штаті Айдахо.

Зазначимо, про особисте життя Демі Мур після розлучення з третім чоловіком Ештоном Кутчером, який, до речі, теж був значно молодший за неї, майже нічого невідомо, адже акторка ретельно приховує подробиці.

Щодо Ендрю Гарфілда, то він також не з тих, хто розголошує секрети особистого життя. Відомо, що раніше він перебував у стосунках з акторкою Еммою Стоун, з якою був заручений. Однак 2015 року за три місяці до весілля пара розійшлася.

Нагадаємо, нещодавно австралійський актор Г'ю Джекман підтвердив, що не самотній. Артист зустрічається з відомою акторкою, з якою зраджував дружину.

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