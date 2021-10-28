День бабусь та дідусів: Лідія Таран розповіла, як її бабуся тікала від голодомору

Також жінка з трьома синами з Сибіру повернулася до України.

Сьогодні, 28 жовтня, в Україні святкується День бабусь і дідусів. Свято хоч і молоде, однак дуже світле та потрібне.

У рамках спецпроєкту сайту ТСН.ua зірки поділилися теплими спогадами та розповіли історії своїх найрідніших людей. Так, ведуча "ТСН" Лідія Таран пригадала свою відчайдушну бабусю по татовій лінії, якій у молодості довелося тікати від голодомору.

"Бабуся по татовій лінії втікала від голодомору. З Кіровоградської, тоді це ще була Полтавська , області. У них було дуже багато дітей, їх розкуркулили і в неї не було іншого виходу. Вона взяла всю вишивку, все своє придане, вона ще була тоді молоденька дівчина. Був один вихід – рятуватися, тікати з села. І вона по залізничній колії, продаючи, віддаючи рушники, вимінюючи їх на їжу, все це придане, дісталася пішки, власне кажучи, до Донецького, як вона казала і там врятувалася тим, що влаштувалася на шахту кухаркою. Так вона познайомилася з дідусем. Він забрав її з собою до Сибіру", - пригадала Таран.

За словами Лідії, її дідусь народився у Полтавській губернії, але коли була Столипінська реформа у царській Росії, тоді українців цілими вагонами вивозили до Сибіру:

"Їх цілими вагонами з Полтавської губернії, де вже бракувало землі, вантажили і цілими родинами виселяли до Сибіру. І так ця частина мого роду по татовій лінії потрапила до Сибіру", - пояснила Лідія.

У дідуся та бабусі народилося троє дітей, та згодом дідусь загинув на фронті. Бабуся залишатися у Сибіру не хотіла і вирішила повертатися до України:

"Вона майже рік, ешелонами, попутками з трьома синами, вдова, після війни діставалася назад України і повернулася. Але вже не до рідного села, де всі практично всі повимирали чи повиїжджали. Тоді давали землю біля залізничних станцій, давали вісім соток. Одні жінки тоді працювали, бо чоловіки практично всі померли", - розповіла ведуча.

Бабуся та дідусь Лідії Таран

"Аби там залишитися, бабуся важко працювала на залізничному вузлі, клала шпали, робила важку фізичну працю. Своїми руками сама зводила хату з глини, з брикетів. Це скоріше не хати, а скоріше хижі великі", - розповіла Таран.

Так її бабуся з синами і залишилася жити у Знам'янці Кіровоградської області.

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

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