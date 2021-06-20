День батька: Джамала показала тата і свекра, а Бекхем привітала свого зіркового чоловіка

Українці офіційно вітають татусів від 2019 року.

Щороку у третю неділю червня в Україні та світі святкують День батька.

У нас воно стало офіційним лише два роки тому. 2021-го свято припало на 20 червня. У цей день зірки вітають рідних та діляться милими фото та дописами у своїх Instagram.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути привітання від селебрітіс. Зокрема, Джамала показала батька і свекра, а Вікторія Бекхем привітала свого зіркового чоловіка, футболіста Девіда.

Джамала

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"Мої татусі — найкращі! Вірю в вас, присвячую вам пісні та люблю всім серцем", – написала зірка.

Вікторія Бекхем

instagram.com/victoriabeckham

"Девід – найулюбленіший татусь! Ми всі так любимо тебе! Цілуємо та бажаємо щасливого Дня батька всім татам", – привітала дизайнерка.

MamaRika

instagram.com/mamarika_official

"Ти будеш найкращим татом. Сьогодні весь світ святкує День батька. І мені здається, що ми часом недооцінюємо, наскільки важлива ця людина у житті кожного із нас. Тато - той, хто завжди поруч,з ким завжди весело. З ним ти кожного дня потрапляєш у якісь пригоди, а потім ви обидвоє дістаєте від мами люлєй, бо знов шось начудили. Пам’ятаю, як із моїм татом ми в полі нарвали кукурудзи, і за нами біг охоронник. Як ми давали дьору тоді - і були найщасливіші. Або ж коли гуляли в лісі і уявляли собі, що то якась інша планета, і кожен наш похід в моїй голові перетворювався на захопливий фантастичний фільм… Я відчувала сильне плече, і знала - він мій найкращий друг. Нехай все склалось не як у кіно із хеппі ендом - сім’я розпалася, і зараз ми бачимось дуже рідко, але ці моменти завжди в моїй пам’яті - вони безцінні… Сергію, знаю - ти будеш найкращим татом на світі. Бачу, із яким трепетом ти дивишся на інших діток, і дивуюся, звідки в тобі ця мудрість та любов. Я щаслива, що саме ти станеш тією людиною, із якою наше дитя буде пізнавати світ. Ти, кохання моє - опора для нас всіх, про яку я мріяла ще дівчинкою, коли уявляла собі якою буде саме моя сім’я. Ми зробимо все, щоб наші діти не знали, що буває інакше - щоб мама і тато було одним цілим завжди, попри все", – поділилася співачка.

Валентина Хамайко

instagram.com/valentinakhamaiko

"Сьогодні поряд зі мною є двоє чоловіків, яких я можу вітати. Мій чоловік та мій свекор Аркадій Олексійович. Два неймовірно турботливих і особливих татуся. Я вдячна чоловіку, що з народженням кожної нашої дитини він все більше розкривався як тато. Я вдячна пану Аркадію за його безмежно велике серце і турботу про нас усіх. Ви дозволяєте нам з Андрієм досі почуватися дітьми, про яких турбуються і люблять. Тато це сила, впевненість і безмежне тепло", – написала телеведуча.

Кейт Гадсон

instagram.com/katehudson

"Наш великий вірний захисник. Наш надійний справжній капітан. Наш дикий, іноді неприборканий батько-авантюрист! Від катання на лижах з вертольота, польотів в літаках з відкритою кабіною, мотоциклів для бездоріжжя, верхової їзди без сідла, їзди на мотоциклах, гонок на човнах... Дитинство і дорослість, повні пригод. Наш тато завжди робить життя веселим. Завжди готовий досліджувати, завжди готовий до хорошого життя зі своєю сім'єю. Він до біса справжній тато! Нам пощастило! З Днем батька, тато, я так тебе люблю", – зізналася акторка.

MONATIK

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"Щастя бути татом! Тато може, тато може все, що завгодно заради своїх дітей! Зі святом вас", – привітав мультиартист.

Тарас Тополя

instagram.com/antytila_official

"З Днем батька, друзі! Бути татом – це складна відповідальна справа! Не бійтеся проявляти любов. Особливо, це стосується стосунків батьків з синами. Чомусь у нас в суспільстві є стереотип про суворого беземоційного батька і турботливу чуйну маму. Я не відмовляю собі в задоволенні обіймати, цілувати, балувати своїх синів, говорити їм приємне, як і з донькою. Я розумію, що це тимчасове вікно є обмежене до того моменту, коли вони почнуть шукати ці емоції, визнання, любов і тепло у друзів, дівчат. Час плине, не втрачайте його", – поміркував артист.

Кетрін Зета-Джонс

instagram.com/catherinezetajones

"З Днем батька, тато! Ти – все, і все це – ти! Я люблю тебе! Спасибі, що завжди був поруч зі мною. Мені подобається ця фотографія, на якій ми на нашому улюбленому валлійському узбережжі з Діланом і Керіс", – поділилася акторка.

Катерина Осадча

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"Сьогодні весь світ святкує День батька. Вітаю свого тата і чоловіка з цим святом! Юрію, ти тато, про якого може лише мріяти дитина і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягання цілей, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам в досяганні всього запланованого. Любимо вас всім серцем! На останньому в каруселі відео, смішно, як Іван нас знімає з Юрою", – написала телеведуча.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча пригадала, як в дитинстві батько носив її на плечах. Зірка розповіла про свого батька.

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