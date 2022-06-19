День батька: гурт "Антитіла" присвятив свою пісню "У книжках" вбитим на війні батькам

День батька: гурт "Антитіла" присвятив свою пісню "У книжках" вбитим на війні батькам

Сьогодні, 19 червня в Україні та світі святкують День батька.

З цієї нагоди гурт "Антитіла" у День батька вирішв вшанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну та назавжди стали янголами-охоронцями для своїх дітей.

На сторінці гурту в Instagram з'явився фрагмент з їхнього кліпу на пісню "У книжках", прем'єра якої відбулася шість років тому. У відео показана історія про хлопчика, батько якого загинув на війні. І сьогодні, на жаль, ця композиція і кліп знов дуже актуальні.

"Він вивчить всі кольори, цифри і букви, закінчить школу, інститут. Дізнається про кохання і дружбу, радість і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя... Але вже ніколи не дізнається одного - голосу тата. Війна має багато смислів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи", - прокоментував роботу лідер "Антитіл" Тарас Тополя.

Зазначимо, що зараз Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" служить у лавах ЗСУ і боронить нашу землю від російських окупантів.

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