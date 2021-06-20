Співачка привітала найближчу людину зі святом.

Сьогодні, 20 червня, у багатьох країнах відзначають День батька.

З нагоди цього свята співачка Ірина Федишин взяла участь у спецпроєкті ТСН.ua та розповіла нам про свого батька Петра. Як зізналася артистка, її батько за професією геодезист, проте в душі він музикант.

"Тато вміє грати на багатьох музичних інструментах – бас-гітара, саксофон, клавіші. І він багатьох навчив грати на музичних інструментах – сусідів, знайомих, своїх братів. Мене навчив грати на фортепіано. Перше сольфеджіо, писав для мене перші пісні", - поділилася Федишин.

Зірка поділилася, що батько завжди її підтримував і підтримує і завжди приходить на допомогу, якщо Ірина цього потребує.

"Коли б я не зателефонувала, він ще жодного разу мені не відмовив. Він все кидає, біжить: "Іра подзвонила, Ірі потрібно". Тому я перед тим, як дзвонити, добре подумаю. Він в мене дуже добре знає історію, математику. З уроками, якщо я щось не розуміла, я завжди йшла до нього", - розповіла артистка.

Ірина Федишин з батьком

Також Ірина пригадала момент з дитинства, коли вони з братом бешкетували, чим трохи розізлили батька:

"Пригадую з дитинства такий момент. Коли ми з братом трохи дуріли і до нас не доходили слова, тато сказав: "Іро, принеси мені ремінець". От після тих слів я вже плакала цілий вечір, хоча, звичайно, справа до ремінця не дійшла і взагалі не бита дівчина", - зізналася зірка.

Ірина Федишин з батьком та сином

За словами Ірини, в дитинстві батько водив її до музичної школи і дуже відповідально до цього ставився. Також батько навчив Федишин грати у шахи.

"Він завжди мене підтримує, я щаслива, що у мене є такий тато. Найбільше люблю його за те, що він дуже добрий, він в мене дуже розумний, хороший сім'янин, дуже врівноважений. Я ніколи не помічала, щоб він зривався, кричав, якщо ми навіть з братом бешкетували", - поділилася Ірина.

День батька: Ірина Федишин розповіла, чому навчив її тато і чим вона йому завдячує

Нагадаємо, місяць тому Ірина Федишин зачарувала образом у розкішній білій сорочці з червоною вишивкою. Артистка привітала читачів сайту ТСН.ua із Днем вишиванки.

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