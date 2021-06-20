Зірка розповіла про свого батька.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча, сьогодні, 20 червня, привітала всіх татусів з Днем батька.

А сайту ТСН.ua зірка розповіла про свого батька Олександра Володимировича. Як зізналася Катерина, саме тато навчив її бути впевненою та цілеспрямованою. Також ведуча пригадала, як вони з родиною у дитинстві мешкали у будинку, який був розташований на горі і їй маленькій було важко туди підніматися. Тоді Катерина просила батька нести її на плечах і він ніколи не відмовляв доньці.

Катерина Осадча з татом

"Мій тато багато років керує великим підприємством, тому йому не бракує впевненості у собі і ось цієї самої цілеспрямованості. З мого дитинства я дуже добре пам'ятаю, мені було тоді не більше трьох років. Ми жили в будинку, що знаходився на горі. І ось в цю гірку мені було надзвичайно складно йти. Завжди просила свого батька, щоб він ніс мене на плечах і він мені ніколи не відмовляв", - розповіла Катерина.

Ведуча привітала всіх татусів з Днем батька та побажала бути здоровими та щасливими.

День батька: Катерина Осадча пригадала, як в дитинстві батько носив її на плечах

Нагадаємо, що Ірина Федишин також привітала всіх з Днем батька і розповіла, чому її навчив її батько.

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