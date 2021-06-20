День батька: Michelle Andrade розповіла про ритуал, який проводив її тато перед від'їздом

Батько артистки часто мусив їхати у справах.

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade привітала свого батька Маріо із Днем батька, який святкують 20 червня.

Сайту ТСН.ua Мішель розповіла, що тато став для неї прикладом того, як слід працювати над собою і вдосконалювати себе.

"Мій тато – неймовірна людина. Завдяки йому я зрозуміла, що треба працювати постійно над собою. Тому що він може за один вечір прочитати нову книгу, вивчити нову тему, піти на нову роботу. Я його поважаю, обожнюю і дуже сильно ціню. Люблю його за все, за те, що він просто є у моєму житті", - зізналася Андраде.

Виконавиця розповіла, що часто тато давав їй слушні поради:

"Він мене багато чому навчив – навчив кохати, навчив поважати оточуючих і, звичайно, цінувати родину. Я обожнюю з татом співати, просто спілкуватися, просто ділитися якимись емоціями. Тому що попри те, що він мій батько, ми як друзі", - зазначила артистка.

Michelle Andrade з батьком

Мішель пригадала, що як була маленькою, її тато часто їздив у справах. Однак перш ніж поїхати, завжди залишав на руці доньки червону нитку:

"Я пам'ятаю, коли я була маленькою, він дуже часто їхав, але він завжди, перш ніж поїхати, залишав мені червону ниточку, щоб я пам'ятала про нього. Я дуже яскраво пам'ятаю цей момент, коли я просинаюсь і він просто цілує мене в чоло і докручує цю ниточку у мене на руці", - розповіла знаменитість.

День батька: Michelle Andrade розповіла про ритуал, який проводив її батько перед від'їздом

Нагадаємо, що раніше Катерина Осадча розповіла про свого батька та пригадала, як він в дитинстві носив її на плечах.

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