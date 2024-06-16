День батька: Ребрик, Осадча, Полякова та інші привітали рідних і показала рідкісні сімейні фото

Щороку в третю неділю червня в Україні святкують важливе свято для всіх татусів – День батька.

Цьогоріч цей день припадає на 16 червня. Знаменитості активно вітають рідних зі святом. Зокрема, одні зірки вітають чоловіків та зазначають, які вони чудові татусі, тим часом інші – своїх батьків. Разом із тим знаменитості діляться рідкісними сімейними світлинами.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала привітання від зірок. Пропонуємо подивитися, як селебрітіс вітали найрідніших із Днем батька.

Джамала

Артистка опублікувала рідкісні фото з татом. Виконавиця також поділилася, прикладом чого для неї став батько.

Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Baba - батько кримськотатарською. Завжди приклад несамовитої сили та праці, віри у свою мрію", - поділилася артистка.

Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Андрій Федінчик

Актор поділився архівним фото з татом, якого не стало рік тому. Артист зазначив, що саме у День батька цьогоріч його рідна людина мала б святкувати день народження.

"Символічно…Сьогодні (16 червня – прим. ред.) День тата, і сьогодні у тата мав би бути день народження", - поділився актор.

Андрій Федінчик із батьком / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

MONATIK

Артист поділився фото зі своїми синами та привітав всіх татусів із важливим днем.

"Вітаю всіх з Днем батька", - привітав зі святом артист.

Сини MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Микита Добринін

Шоумен звернувся до сина та пообіцяв, що буде для нього найкращим татом. Також ведучий подякував і своєму батькові, якого, на жаль, зовсім не знав. Шоумен зазначив, що в нього було чудове дитинство, а він отримав гарне виховання.

Микита Добринін із сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Завжди любити всім серцем і бути твоїм кращим татом! Дякую і своєму батькові, якого зовсім не знав, але точно отримав чудове дитинство і краще виховання. Всіх тат зі святом! Сил і завжди залишатись прикладом для своїх дітей", - написав ведучий.

Микита Добринін із батьками / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Оля Полякова

Артистка опублікувала їхні з чоловіком родинні фото та адресувала йому теплі слова.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Тато! Сьогодні (16 червня – прим. ред.) День батька! І я хочу привітати найкращого тата на планеті, який завжди поруч, підтримає, захистить, закидає компліментами, обійме, заспокоїть, прийде і порішає, і завжди на твоєму боці! У мене такого тата не було! Але ти і мені трошки тато! Ми тебе любимо! Будь, головне, здоровий, а щастя твоє, як кажеш завжди ти, - ми!" – звернулася до чоловіка співачка.

Чоловік Олі Полякової з їхніми доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Катерина Осадча

"Тато, тато, тато, тато…У цей День тата хочеться тільки одного, щоб діти мали змогу щодня обіймати своїх татусів…І найголовніше в цей день – здоров'я і сил всім українським татусям, хто боронить нашу землю, всім хто збирає гроші, невтомно працює, тримає з усіх сил робочі місця, збирає хліб, керує потягом, працює, аби було наше спільне майбутнє. Татусі, з вашим днем", - звернулася до всіх татусів ведуча.

Юрій Горбунов із синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Лілія Ребрик

Ведуча поділилася рідкісним кадром зі своїм татом. Також знаменитість зворушила світлинами з чоловіком Андрієм Дикими. Ребрик зазначила, що це найкращі чоловіки в її житті.

Лілія Ребрик із батьком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Найкращі татусі в моєму житті і в житті моїх дітей", - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик із сім'єю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала архівний кадр, як чоловік Тимур Хромаєв тримає на руках їхнє новонароджене маля. Знаменитість подякувала коханому за чудових дітей. Окрім того, Єфросиніна зазначила, що неабияк пишається чоловіком, який у складні часи став великою опорою для їхньої родини.

Чоловік Маші Єфросиніної з їхньою дитиною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Саме цю картину я бачила обидва рази, коли відкривали очі після наркозу, народивши спершу Нану і потім Олександра. Сьогодні наші діти зустрічаються зі своїм батьком переважно через відеозв'язок. Але жодного разу ніхто з них не пожалівся на це, бо вони ним пишаються. А ще він - єдина людина, якій вони вірять, коли він каже, що все буде добре! Так само як вірю я, бо знаю, що він їх завжди захистить! З Днем батька, коханий", - звернулася до чоловіка ведуча.

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