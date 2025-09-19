ТСН у соціальних мережах

Ден Браун заручився з молодшою на 27 років обраницею, яку ексдружина письменника називала "коханкою"

Відомий письменник сповістив про зміни в особистому житті без гучних заяв.

Ден Браун і Джудіт Пітерсен

Ден Браун і Джудіт Пітерсен / © instagram.com/judithpietersen

Американський письменник Ден Браун, автор світового бестселера "Код да Вінчі", офіційно заручився зі своєю обраницею — 34-річною нідерландською вершницею Джудіт Пітерсен, яка молодша за нього на 27 років.

Як повідомляє Daily Mail, пара наразі перебуває в Празі, а сам 61-річний письменник підтвердив заручини у подяках за свою нову восьму книгу "Таємниця таємниць". У фінальних рядках він звернувся до своєї коханої з такими словами: "Моїй нареченій, Джудіт Пітерсен".

Цей союз викликав неабиякий резонанс, адже колишня дружина Дена, Блайт, називала Пітерсен однією з його численних "коханок". Жінка стверджувала, що роман між ними почався ще 2014 року, коли вершниця жила в їхньому будинку після операції, а він натомість дарував їй коштовні подарунки — від коня за 350 тис. доларів до елітного авто.

Ден Браун і Джудіт Пітерсен / © instagram.com/judithpietersen

Ден Браун і Джудіт Пітерсен / © instagram.com/judithpietersen

Утім, тоді Браун наполягав, що їхні стосунки з Джудіт почалися вже після його розлучення. Він відкидав усі звинувачення у зраді й казав, що то все наклеп. Та все ж 2018 року Ден Браун та його дружина офіційно розлучилися, завершивши не лише шлюб, а й творче партнерство. Саме Блайт, за словами письменника, свого часу допомагала йому у створенні "Коду да Вінчі".

Через два роки, 2020-го, колишня дружина подала судовий позов, де звинуватила Брауна в подвійних стандартах. Вона заявляла, що він вів "життя брехні", витрачаючи їхні спільні гроші на щедрі подарунки для своїх коханок, серед яких вона назвала тренерку, перукарку, політичну діячку з Карибів і вершницю.

Попри скандали, Ден Браун завжди стверджував, що його колишня дружина отримала половину спільних статків — близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів і додав, що у шлюбі був вірним. Тим не менш, тепер автор знову починає нову сторінку особистого життя з нареченою Джудіт Пітерсен.

