День державності: творці хіта "Доброго вечора, ми з України" наживо зіграли трек у "Сніданку з 1+1"

Сьогодні, 28 липня, у День української державності Укрпошта випустила нову патріотичну марку – "Доброго вечора, ми з України".

Ця цитата стала символом супротиву українського народу проти російських загарбників. Зараз нею вітаються багато політиків, популярних людей та українських військових, а зробила її популярною однойменна пісня від дуету діджеїв PROBASS ∆ HARDI.

Цитату "Доброго вечора, ми з України" електронні виконавці взяли з виступу гурту DakhaBrakha у США, тоді її між піснями промовив один з учасників гурту Марко Галаневич.

До студії "Сніданку з 1+1" з ексклюзивним виступом завітав один з лідерів гурту Артем Ткаченко. Музикант зізнається, що вони відчули момент своєї популярності, коли про них розповіли в одному із сюжетів телеканалу 1+1, який був зроблений під "Доброго вечора, ми з України".

Діджей подякував усім людям за підтримку та сказав наступне:

"Якщо говорити з людської сторони, то ми як музиканти – просто щасливі люди від того, що наша музика може допомагати цивільним та військовим, підіймати їхній настрій та мотивацію".

Хочуть колаборацію з Дахою Брахою: автори хіта "Доброго вечора, ми з України" виступили у студії "Сніданку"

Щодо того, що у пісні використана неправильна форма фрази "Доброго вечора..", адже за правилами української мови треба говорити "Добрий вечір", один з лідерів PROBASS ∆ HARDI акцентував, що це більше жива мова і знає, що мова дуже часто будується в залежності від того, як розмовляють люди. Тому говорить, що цей варіант вживання також має право на існування.

Окрім того, у "Сніданку з 1+1" діджей поділився майбутніми творчими планами. Гурт планує спільний дует з DakhaBrakha, PROBASS ∆ HARDI вже надіслали матеріал колегам, проте поки відповіді не отримали. Користуючись можливістю, Артем Ткаченко звернувся до музичних колег у прямому ефірі.

"Люба DakhaBrakha, я хочу звернутись до вас ще раз зі студії 1+1. Я хочу вас ще раз вкотре запросити зробити спільну музичну колаборацію. Будь ласка, давайте це зробимо, вся Україна на це чекає. Ми вже не вперше пропонуємо, навіть вже відправили музику, але вони багато гастролюють і часу поки немає нам відповісти", - прокоментував діджеї.

Проте PROBASS ∆ HARDI не будуть сидіти на місці, а до Дня Незалежності України діджеї планують співпрацю з НАОНІ Orchestra – оркестром народних інструментів, які популярні на весь світ та навіть виступали у інтервал-акті Євробачення-2017 разом з ONUKA. Говорить, що завдяки їм хіт «Доброго вечора, ми з України» отримає нове звучання.

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