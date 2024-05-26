День Києва: як Ребрик, Дорофєєва, Білик та інші зірки привітали столицю зі святом

Традиційно в останній тиждень травня жителі столиці святкують День Києва. Так, сьогодні, 26 травня, місто, у якому постійно вирує життя, святкує 1542 років свого існування.

У святковий день зірки долучилися до привітань столиці та зізналися їй у коханні, показавши фото на тлі київських пейзажів. До того ж пригадали, як незламний Київ вперше зустрів їх, розділяв щасливі миті та невдачі, був поруч під час створення кар'єри та родини, наділив найкращими людьми, й зрештою, подарував щасливе життя, за яким під час війни сумують усі українці. А деякі навіть присвятили незламній столиці поезію та поділилися нею з фанами.

Надя Дорофєєва

"Києве, люблю тебе!", - звернулася співачка до столиці й показала символічні фото, з чим її пов'язує місто.

Зірки вітають з Днем Києва

Наталія Могилевська

"Сьогодні День Києва. Давайте привітаємо сьогодні нашу прекрасну столицю. Мирного неба всім киянам, щастя, любові і здоров’я!", - побажала артистка.

Зірки вітають з Днем Києва

Зірки вітають з Днем Києва

Ектор Хіменес-Браво

"Більше 15 років тому я приїхав в Україну. Моє знайомство з Києвом почалось з Андріївського узвозу… Саме тоді моє серце йокнуло. В той момент я зрозумів, що це місто для моєї душі, це місто, з яким я хочу повʼязати все своє життя. Вулиці з каштанами, смачна їжа, добрі люди, які завжди були привітні до мене, робота, колеги, які з часом стали родиною", - написав кулінар.

Зірки вітають з Днем Києва

Лілія Ребрик

"З днем народження, мій Києве! Найрідніше місто на землі. Моє місто. Ти заспокоюєш своїми вуличками після гучних ночей. Ти втішаєш своєю каштановою красою після найстрашніших новин. Ти заколисуєш місячним сяйвом навіть найтемнішої у всіх сенсах ночі. Ти – Дім. Ти прихисток. Ти – той, до кого хочеш повернутися. Ти завжди в моєму серці, де б я не була! Бо я так тебе люблю!", - замилувала ведуча.

Зірки вітають з Днем Києва

Зірки вітають з Днем Києва

Катерина Осадча

"Києве мій! Моє найрідніше місце на світі, з Днем народження", - привітала зірка.

Зірки вітають з Днем Києва

Зірки вітають з Днем Києва

Зірки вітають з Днем Києва

Ірина та Дмитро Монатіки

Як тебе не любити Києве наш ? Ти – місто сили та кохання! Ти наш дім! Наш незламний, могутній та неповторний, Києве!", - замилувало подружжя.

Зірки вітають з Днем Києва

Ірина Білик

"Друзі, вітаю вас з Днем Києва! Моє улюблене місце в Києві – це Володимирська гірка, тому, що там я вперше у своєму житті поцілувалася", - зізналася співачка.

Зірки вітають з Днем Києва

Єлизавета Юрушева

"Сьогодні моє серце б'ється зі ще більшою гордістю. Є одне місто, яке займає особливе місце в моїй душі, місто, яке я щаслива називати своїм домом – Київ. Це місто подарувало мені все: любов, дружбу, щастя та безліч незабутніх спогадів. Ніколи не очікувала, що місто може дати так багато, але Києве, ти втілення любові, пристрасті та тепла. Сумую за кожним куточком", - зворушила дружина Скічка.

Зірки вітають з Днем Києва

Зірки вітають з Днем Києва

Григорій і Христина Решетніки

"Ти в серці назавжди, навіки, Києве мій. Зі святом, місто нашого кохання", - звернулося до міста подружжя.

Зірки вітають з Днем Києва

Віталіна Біблів

"Я пам'ятаю першу нашу зустріч. Ти був великий, а я така мала. Моя любов була без меж. Ти бачив успіхи і сльози, мої поразки – все моє життя. О, мій коханий, як ти в мене вірив? Моє ти серце, моє ти каяття. Коли від тебе їду – я хворію. Коли без тебе – не маю крил. Коли погано, то я завжди мрію побачити Хрещатик і Поділ, пройтись Майданом і по Львівській площі… Каштани по проспектам зацвіли! Ти мій єдиний, у тебе нас багато. Живеш і квітнеш попри сотні ран, мій Києве. Не забуду першу нашу зустріч: ти був великий, я вже не мала. Але ведеш мене за руку по Ярвалу через Поділ до самого Дніпра! З Днем народження, мій незламний Київ!", - прочитала зі сльозами акторка власні рядки під час повітряної тривоги.

Зірки вітають з Днем Києва

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