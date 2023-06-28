День Конституції України: Саліванчук, Камалія, Нікітюк та інші зірки вітають з державним святом

Щорічно 28 червня українці святкують День Конституції Україні. Щоправда, два роки поспіль державне свято набуває нових сенсів.

Так, українці сьогодні змушені мужньо захищати свою країну та свободу від країни-агресорки Росії, яка вороже розв'язала війну в Україні та захотіла забрати всі права, гарантовані Конституцією.

Українські знаменитості вітають країну з державним святом. Зірки дякують ЗСУ, що вони захищають їхні конституційні права та не дають загарбникам забрати свободу.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Хочу сказати, прийняття Конституції – визначна подія в історії України. Вона є символом правового підґрунтя в країні, запорукою рівності і свобод кожного українця. Ми молода країна з тисячолітньою історією. Україна закладена у наше ДНК, і це є тією силою, яка завжди буде в нас. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком. Кожен громадянин з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, на яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі", - написала акторка.

Камалія

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 1 Конституції України. Зі святом! Разом до перемоги", - зазначила співачка.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Нашій Конституції сьогодні 27 років! Я вітаю з цим святом кожного українця! Ми всі разом, ми всі боремось, ми всі віримо в перемогу! Я не припиню дякувати нашим Силам Оборони! Дякую вам, мужні сини і доньки України!" – написала ведуча.

Alyosha

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Конституція - це права і свободи людини. Те, за що ми боролися, і те, за що боремося зараз. І зараз нашу Конституцію, наші права і волю ми відстоюємо так, що про це чує весь світ. Напевно, це є головним пунктом в житті кожного з нас, тому що ми в праві відстоювати свою волю, сказати своє слово і захищати себе так, як ми вважаємо за потрібне. Нехай право людини на людяність завжди буде в силі. З Днем Конституції, друзі. Тримаймося, наша перемога, це наша воля. Це наше право по Конституції", - наголосила артистка.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Україна — вона така, яку ви бачите на фото. Сонячна, з найблакитнішим небом, з найсвіжішим повітрям. Як можна не закохатися? Готовий щодня співати про Україну пісні — про її силу, про енергію, про красу! Про те, що це дім. Боже, я переповнений любові і гордості, складно передати в словах. З Днем Конституції, любі! Слава Україні!" – поділився кухар.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"День Конституції - той день, коли для нас вибороли суверенність, свободу, цінність по повному праву, задокументовано! Зараз такий час, що хочеться за кожне таке свято чіплятися, як за соломинку, і говорити про нього і дякувати! Бо нічого ціннішого, ніж наша земля, ніж наш дім - не може бути! Читайте сьогодні історію, як це було, і переказуйте діткам! Слава Україні", - зазначила акторка.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцять сьома річниця Дня Конституції України. Сьогодні всередині, у випаленому горем стані, пульсує лише кілька почуттів: неймовірна гордість стійкістю та спротивом українського народу! Просто космічна подяка нашим воїнам, тим, завдяки яким я можу зараз зробити це фото, перебуваючи в місті, де народилися мої діти… Можу робити речі, які раніше здавались незначними та буденними, а сьогодні набули цінності. Низький уклін тим, хто нас захищає та ціною своїх життів визволяє наші землі…Слава Україні!" – написала ведуча.

Настя Каменських

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Адже ми вже, безсумнівно, продемонстрували світу, що Україна – це нація непохитної віри, сили та незламності. Життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека кожної людини мають для нас надзвичайне значення. Тому щоденно ми відстоюємо ці цінності, які ворог намагається зруйнувати. Вірю, що перемога неминуча. Тому продовжую голосно говорити і співати про свою рідну Україну! З Днем Конституції України!" – зазначила співачка.

Читайте також: