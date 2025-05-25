День Києва: Осадча показала улюблені місця столиці, а Каменських зачарувала фото з каштанами

Катерина Осадча, Настя Каменських

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Сьогодні, 25 травня, українці святкують День Києва, яке щороку об’єднує жителів і гостей міста.

День Києва традиційно відзначається в останню неділю травня, і в 2025 році це свято припадає на 25 травня. Цього року столиця України святкує 1543-річчя від свого заснування, яке, за легендою, відбулося у 482 році братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либідь.

У цей день столиця стає приводом для згадок найкращих моментів, роздумів про красу міста й численних вітань. Тим паче під час війни для багатьох Київ став символом незламності. Цього року українські зірки навіть після складної ночі атаки на Київ 25 травня не залишились осторонь — соцмережі наповнились світлинами й спогадами, сповненими особливих почуттів і емоцій до столиці.

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Камалія

"Любі кияни! Вітаю вас із Днем Києва – міста, яке ніколи не здається! Міста, де кожен світанок – перемога, де ми зустрічаємо новий день навіть під гуркіт ракет і "шахедів". Але ж ми – кияни! Нас неможливо зламати, бо в наших жилах тече вогонь свободи, бо саме тут б’ється серце всієї України. Дякую кожному, хто стоїть заради нашого міста – волонтерам, військовим, лікарям, учителям, усім небайдужим! Ми – незламні. Ми – Київ! Ми – Україна! Зі святом, дорогі друзі! Слава Києву! Слава Україні!" – довела до мурах співачка.

Камалія

Леся Нікітюк

Ведуча нагадала фанам багатовікову історію міста-іменинника.

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Леся Нікітюк про День Києва

Павло Зібров

"З Днем Києва, велична і незрівнянна столице! Твої вулиці пам’ятають історію, твої каштани надихають на пісні, а твоя краса — вічна, як любов. Саме тут, у серці столиці, народилася наша з Юрієм Рибчинським пісня "Хрещатик" — з великою теплотою, з любов’ю до тебе. Вона звучить і сьогодні крізь роки, прославляючи тебе на всю Україну і далеко за її межами. Бо саме тут — джерело натхнення, тут бʼється серце моєї творчості. Бажаю тобі, Києве, миру й світла, пісень і поезії, щастя в кожному домі й тепла в кожному серці!" – замилував Народний артист України.

Павло Зібров

Катерина Осадча

"З твоїм Днем, мій незламний рідний Києве! Місто мого дитинства - Пішохідний міст, Труханів острів, центральний пляж. Я майже щовихідних ходила з мамою на цей пляж. В дитинстві я обожнювала фунікулер. У нас з батьками була традиція на День Києва приходити на Андріївський узвіз, де був вернісаж художників. І виключно з цим місцем асоціюється День Києва", - поділилася спогадами ведуча.

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Катерина Осадча

Настя Каменських

"З Днем народження, Києве! Місто сили, краси й свободи. Незламний у серці кожного з нас", - привітала співачка.

Настя Каменських

Олександра Кучеренко

"Золотоверхий, квітучий, любий. Найкращий у всьому світі! Якщо на мить уявити Київ людиною… Це був би чоловік із неймовірною внутрішньою силою, добрим серцем та мудрістю років. Який багато чого пережив, але і зараз не втратив здатність посміхатися. Дружній, відкритий, інтелігентний, трохи іронічний. Із яким завжди тепло, комфортно, смачно. Із яким хочеться бути. Бути разом у будь-яку годину, пору року чи погоду. Із яким я можу бути собою та по-справжньому щасливою. З Днем народження, столице мого серця!" – захопила модель і колишня Дмитра Комарова.

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Олександра Кучеренко

Оля Полякова

"З Днем Києва, незламний! Сьогодні знову вибухи, тривоги, страх. Це жах і біль, які ми не звикнемо сприймати як норму. Але Київ вистоїть. Ми вистоїмо", - зворушила артистка.

Оля Полякова про День Києва