День матері: Денисенко, Козловський, Каменських та інші показали найрідніших і привітали зі святом

Наталка Денисенко, Віталій Козловський, Настя Каменських

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Сьогодні, 11 травня, в Україні святкують День матері.

Тож у фотоблогу українські зірки не забули пригадати про своїх найрідніших матусь і поділилися з шанувальниками найціннішими спогадами. Водночас звернулися до усіх тих, хто подарував світові нове життя, та написали щирі слова вітань.

Наталка Денисенко

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"Мамочка моя, моя Ніночка. Таких людей, як моя мама, просто немає на світі! Ви навіть не уявляєте рівень її доброти, жертовності і прийняття! Все, що я маю – багато в чому, завдяки їй. Всіх мам зі святом, без вас – не було би життя!" – зворушила акторка.

Наталка Денисенко з мамою

Настя Каменських

Співачка оприлюднила архівні кадри своєї мами та порівняла їх з сьогоденням.

"З Днем матері, мою і кожну маму. Дякую за любов, яка не вимагає нічого взамін. За силу бути ніжною навіть коли важко. За присутність, яка завжди лікує", - привітала артистка.

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Мама Насті Каменських

Настя Каменських з мамою

Лілія Ребрик

"Мама. Це передусім про любов. Бо коли ти стаєш мамою, ти раптом відкриваєш у собі надзвичайну силу любити. Таку, що здатна всьому протистояти, від всього захистити, так тонко відчувати. Це про мільйон справ і про цю суперсилу встигати все і нічого одночасно. Це про ставити світ на паузу заради п’ятихвилинної розповіді про метеликів, нову гру, чи заради оцих безкінечних "а чому…?". Мама — це коли тобі ніколи, але ти завжди поруч. Навіть якщо дуже складно. Це наука швидко обіймати й довго тримати. Це — коли ти цілий всесвіт. А ще я донька. І коли біля мене моя мама — я теж дитина. Я люблю тебе, мам! Зателефонуйте, напишіть, зайдіть до своє мами сьогодні, якщо це можливо. Бо мама завжди з тобою. Бо мама — це про безумовне прийняття тебе такою, як ти є", - закликала ведуча.

Лілія Ребрик з доньками

Лілія Ребрик з мамою та доньками

Віталій Козловський

"Справжня любов дає суперсилу. Моя опора, фундамент, сенс, підзарядка, суперсила, намір, мотивація…", - щиро висловився у День матері співак.

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Віталій Козловський з дружиною та сином

Оля Полякова

"Яке щастя мати матусю і бути матусею! Вітаю всіх матусь!" – привітала артистка.

Оля Полякова з мамою

Володимир Остапчук

Шоумен звернувся о всіх мам з привітаннями та показав свою дружину та маму з онуком: "Мами, з Днем мам".

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Дружина Володимира Остапчука з сином

Мама Володимира Остапчука

Камалія

"Моя найрідніша, найдорожча, найулюбленіша мама! У цей особливий День матері хочу сказати тобі: дякую за життя! За все, що ти для мене зробила і робиш щодня… За твою безмежну любов, турботу, мудрість і підтримку. Ти — мій ангел, моє серце, мій дім. Люблю тебе безмежно!" - замилувала виконавиця.

Камалія з мамою

Джамала

"Що для мене бути мамою? Це коли ти не вимикаєшся. Коли навіть уночі, у снах чуєш свою дитину. Це наче симфонія з безмежною любов’ю та турботою, яка звучить у тобі цілодобово. І кожен інструмент у цій музиці — про них. Про твоїх дітей. Поруч із ними все зникає. Все стихає. Є тільки ми. Мій поцілунок, мої обійми — це дім. Моя пісня — це спокій. З Днем матері, любі", - зворушила артистка.

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Джамала з синами

Ілона Гвоздьова

"Мамо, з Днем матері! Усі слова світу — замалі, щоб висловити те, що я відчуваю до тебе. Ти — мій перший дім, перша молитва, перша любов. Твої обійми — це найнадійніше місце на землі, а твоя мудрість — мій дороговказ у житті. Ти навчила мене любити, боротися, вірити в себе… Дякую за твоє безсоння, терпіння, тепло і безумовну любов. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а очі — щасливими. Я безмежно тебе люблю. І завжди буду", - щемко написала зіркова танцівниця.

Ілона Гвоздьова з мамою