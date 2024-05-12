День матері: Lama, Ребрик, Камалія, Потап та інші зірки показали рідкісні фото з найріднішими

Зірки адресували рідним людям безмежну кількість теплих слів.
Сьогодні, 12 травня, Україна святкує День матері.
Цього дня українці вітають найрідніших і дякують за життя та виховання. Тож, українські зірки вперше за тривалий час показали фото зі своїми мамами або дітьми, для яких теж свого часу стали найголовнішими опорами у житті.
Потап
Репер і продюсер доволі рідко ділиться фото з мамою, але сьогодні зробив виключення і показав декілька архівних світлин.
Камалія
"Мамо, я вдячна за кожну спільну мить, твоя мудрість та турбота освітлюють мій шлях. Люблю тебе неймовірно!", - замилувала співачка.
Руслана
"Ти найбільше, що є у моєму житті! Я люблю тебе!", - розчулила співачка.
Тарас Тополя
"Для вас ми завжди залишаємося дітьми, скільки б нам років не було. Ви завжди готові підтримати, порадити, нагодувати найсмачнішими стравами й зігріти міцними обійняти. Вибачте, якщо ми не так часто телефонуємо, або не одягаємо шапку. Але ми любимо вас і ви завжди в нашому серці! З днем матері, наші любі", - замилував артист.
Ольга Сумська
Акторка показала архівні кадри з покійною мамою та зворушила підписом: " З Днем мами! Ці фото з мого дитинства бентежать серце… Дякую Богу за найпрекраснішу маму, за моїх донечок".
Катерина Осадча
Ведуча привітала не лише свою маму, але й показала рідкісні фото з трьома синами: "Сьогодні тричі моє свято. Хочу побажати мамам витримати цю гонку, бажаю міцних нервів і міцних аргументів на кожному повороті. Це тільки в рекламах діти здоровенькі і усміхаються. В житті вони різні і потребують витримки. Я хочу побажати кожній мамі сліз щастя і гордості за своїх малих, вони в нас найкращі, навіть якщо іноді ми закриваємося від них в туалеті".
LAMA
"Є на світі любов, яка не підвладна нічому: ні часу, ні пересудам, ні забуттю – це любов матері. Вона супроводжує нас з самої першої миті життя. Пам’ятайте, що де б далеко ви не були, на вас завжди чекає теплий мамин погляд і її ласкаві очі. Дякую тобі за твою любов та виховання, яке побудувало між нами найдовірливіші стосунки, де я можу поділись з тобою всім і завжди отримаю підтримку", - звернулася до мами співачка.
Леся Нікітюк
Зірка оригінально привітала маму зі святом і показала татуювання, присвячене їй.
Лілія Ребрик
"Я дякую своїй мамі. І я дякую всесвіту, що й сама тричі мама. Тільки материнське серце може містити стільки любові", - висловилася ведуча.
Злата Огнєвіч
"Сьогодні – День матері. Мамушик, люблю тебе сильно! Ти – найкраща мама в світі", - написала співачка.
Сергій Танчинець
"З Днем матері. Любимо тебе!", - привітав зірка.
В'ячеслав Узелков
Боксер показав фото з різницею у часі й привітав усіх зі святом.
Нагадаємо, нещодавно відгриміло "Євробачення-2024". Ротару, Дорофєєва, Потап та інші зірки вже відреагували на виступ українського дуету alyona alyona та Jerry Heil у фіналі конкурсу.
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