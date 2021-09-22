День народження Алли Мазур: як відому телеведучу привітали глядачі, зірки та колеги

Телеведуча народилася 16 вересня 1965 року.

16 вересня телеведуча ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур відзначила свій день народження.

За доброю традицією, цього ранку вона завітала до студії "Сніданку з 1+1". Першими, хто привітав телезірку та улюбленицю мільйонів глядачів, були Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв.

пресслужба каналу "1+1"

Підчас ефіру Алла Мазур зізналася, що цього року вагалася, чи приходити до студії, адже це перший день народження, який вона зустрічала без мами – два місяці тому її найрідніша людина пішла на небо. Але Алла Мазур досі відчуває її поруч щомиті, а того ранку телеведуча запропонувала подивитись разом дорогі серцю сімейні фотографії та зануритися у світлі і радісні спогади. Адже наші рідні живі доти, доки жива про них пам’ять.

"Можливо, ці фото когось надихнуть сьогодні помиритися, сказати "люблю" найріднішим. Подзвоніть батькам, зробіть разом фотосесію - не на бігу на телефон, а красиво, для альбому… Потім кожне таке фото – на вагу золота", - звернулася до глядачів Алла Мазур.

А коли вимкнулися камери, першим, хто підбіг з букетом квітів до іменинниці у студії, був її колега Руслан Сенічкін. Телеведучий спеціально приїхав, аби особисто привітати та міцно обійняти Аллу. А потім, у Facebook написав привітання: "Хочу подякувати за непереборну силу та витримку, якою мотивуєте всіх довкола! Захоплююсь dами, як професіоналом. Як людиною. Як матір'ю. Як донькою. Попри складний емоційний стан, знайти в собі сили прийти на "Сніданок з 1+1", показати світлини з сімейного архіву, згадати маму...".

пресслужба каналу "1+1"

Також цього дня колеги, зірки та глядачі, які люблять та поважають Аллу Мазур – а для багатьох вона уособлює силу, мужність, сміливість та незламність духу – написали теплі слова привітання.

Неля Шовкопляс: "Алло, дякуємо, що розділили свій день народження разом з нами й глядачами "Сніданку з 1+1". Ви - наша мотивація та опора, приклад для наслідування! Така неймовірна, сильна, рішуча і незалежна. Дякуємо, що говорите про такі важливі теми на увесь світ. Дякуємо за відвертість, від якої неможливо було стримати сльози!".

Людмила Барбір: "Наша дорогенька Алла Мазур, вітаємо зі святом! Захоплююсь вами та вашим професіоналізмом. Нехай поруч буде любов, тепло та щирі люди. Ви казкова та сучасна - такою й залишайтесь!".

Наталія Мосейчук: "Вітаю, Алло! Здоров‘я та Божої опіки вам і родині!".

Марічка Падалко: "Мені неймовірно приємно, що доля нас звела на одній роботі. Ти взірець, професіонал своєї справи. Таку людину, яка випромінює світло, позитивну енергію, жагу до життя, потрібно ще пошукати. Захоплюсь твоєю життєвою позицією та силою перемагати негаразди. Аллочко, бажаю міцного здоров'я, величезного щастя, щоб синочок Артем приємно дивував своїми успіхами та був твоєю гордістю".

Олександр Пономарьов: "Вітаю Алло! Многая і благая літа!".

пресслужба каналу "1+1"

Ведучі "Твого Дня" Руслана Писанка, Влад Яма та Ірина Ванникова також у прямому ефірі привітали Аллу Мазур з днем народження. Наприклад, Руслана сказала, що надихнувшись прикладом Алли, котра торік закликала у свій день народження щороку робити собі подарунок – плановий медогляд, аби залишатись здоровим, тепер на свій день народження також робить сама собі цей важливий презент. А Ірина Ванникова, передивляючись у студії родинні світлини Алли Мазур, розповіла, що у неї вдома є окрема стіна, де висять всі старі сімейні фотографії – важливо перед очима бачити свій родовід та впізнавати в обличчях пращурів і свої риси. А також важливо для своїх дітей зберегти пам’ять про сім’ю.

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Були сотні привітань і від звичайних прихильників з усього світу: "Алло, ви взірець для багатьох жінок нашої країн! Захоплююся вами! Вашою мужністю! Вашою впевненістю! Вашим талантом!", "Алло, ви така світла, красива, тепла, вишукана, витончена, аристократична, розкішна і взагалі номер один. Ви утілення інтелекту, доброти і елегантності в усьому. Щастя вам безмежного".

"Щастя відчувати, скільки чудових людей поряд. Дякую, друзі, за всі ваші добрі слова, квіти і сюрпризи. Крила розправлені, батарейки заряджені на весь рік", - подякувала іменинниця за добрі слова та теплі привітання.

А ще у свій день народження Алла Мазур закликала замість особистих подарунків для неї зробити подарунок одній мамі – Оксані Лисенко, яка виховує 4-річного хлопчика Захарчика. Вона подолала 4 стадію онко.

Оксана Лисенко з сином / пресслужба каналу "1+1"

Зараз стан стабільний, молода жінка перебуває у ремісії та потребує дорогого лікування і надію на те, щоб зупинити хворобу і жити – щодва місяці впродовж двох років має збирати 165 тис. грн. На своїй сторінці у Facebook телеведуча залишила реквізити для допомоги Оксані.

"Особлива подяка усім, хто відгукнувся на прохання врятувати життя мами маленького Захарчика - Оксани Лисенко. Знаєте, щоб не побоятися сказати вголос про свою хворобу і прийняти допомогу - в наших умовах теж потрібна сміливість. Я дуже хочу, щоб цій відважній молодій жінці вдалося перемогти рак. І Захарчик міг відчувати мамині обійми якомога довше. І наші спільні зусилля справді можуть наблизити цю перемогу", - написала телеведуча.

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Оксана Лисенко, для якої Алла Мазур у певний час стала важливою підтримкою та натхненням, також привітала телеведучу: "Алло, хочу, щоб ви були здоровою, щасливою і такою ж гарною. Я вперше зайшла до вас на сторіночку в Instagram, коли почала шукати який вигляд мають відомі люди після хіміотерапії з коротким волоссям. Щоб побачити, що можна бути гарною і без волосся. Пам'ятаю ваш пост, де ви розповідали, які краще підбирати слова, щоб підтримати людину в діагнозі і чого краще не говорити. Відчула тоді полегшення, прочитавши. Тому що мене дуже напружували слова "все буде гаразд, не хвилюйся..." Коли я і ті, хто хотів підтримати, напевно, не знали, чи буде все гаразд. Я просто відчувала сильну самотність, страх і паніку. А прочитавши ваші слова, зрозуміла, що це нормально і що я не одна це відчуваю. А сьогодні зранку я почула стільки гарних слів від вас. І це неймовірно. І так тепло. Дякую вам, Алло! Ви надихаєте!".

Нагадаємо, нещодавно Алла Мазур розповіла про 13-річного сина-підлітка. Ведуча відповіла, чи не виникають між ними суперечки вдома.

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