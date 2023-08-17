День народження Кузьми Скрябіна: зірки вшановують пам'ять покійного музиканта

17 серпня легендарний український музикант Андрій Кузьменко, він же Кузьма Скрябін, святкував би день народження.

Музикантові виповнилося б 55 років. Однак артисту не судилося дожити до цього віку. Життя Кузьми трагічно обірвалося вісім років тому внаслідок моторошної ДТП.

Українські знаменитості не забувають про легендарного музиканта. У день народження Кузьми артисти вшановують його пам'ять. Знаменитості діляться спогадами та публікують архівні світлини.

Слава Дьомін

Ведучий був особисто знайомий з легендарним музикантом. Як поділився Слава, після смерті Кузьми він навіть не зміг видалити його номер телефону.

"З днем народження, Кузьма! Якщо ми досі слухаємо твої пісні, значить ти живий! Просто ти, як завжди, вимкнув телефон на свою днюху. До речі, лише два роки тому видалив номер телефону Андрія. Після того, як у Viber прийшло повідомлення "Кузьма тепер у Viber. Привітайтесь", - написав ведучий.

Кузьма Скрябін та Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

MONATIK

Виконавець зазначив, що пісні "Скрябіна" – вічні. Їх і досі слухають мільйони, а інші артисти виконують на своїх концертах.

"З днем народження, легендарний Кузьма Скрябін! Ваша музика живе крізь роки! З великою радістю і честю завжди виконуємо "Старі фотографії" на концертах, плекаючи та проносячи любов до нашої культури!" – зазначив Дмитро Монатік.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" зазначив, що пісні Кузьми Скрябіна ніколи не втратять своєї актуальності, скільки б років не минуло.

"55! З днем народження, Кузьма! "Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені – хто. І в чому я винен на нашій землі. Люди, як кораблі", - твої слова, які ніколи не втрачають актуальності. А ми співаємо твої пісні, дослухаємося і стараємося не сумувати", - написав музикант.

Олексій Суханов

Ведучий згадав цитати Кузьми Скрябіна:

"Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота і пофіг, вбивай нахабність усмішкою"

"Якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний, і тоді я його підтримую"

"Політики — люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару, тримати в якомусь периметрі"

Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/suhanov.official

Наталка Карпа

Виконавиця зазначила, що втрата Кузьми Скрябіна була дуже болісною і музиканта нині неабияк не вистачає.

"Тобі б сьогодні виповнилось 55…Наш рідний, український, якого дуже і дуже не вистарчає, нам всім!" – написала артистка.

Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Наталія Могилевська

Співачка близько приятелювала з Кузьмою Скрябіним. Виконавиця неабияк сумує за музикантом і часто його згадує.

"Сьогодні твій день, Кузьма, друже…Часто згадую тебе. Часто думаю, а як би ти відреагував, а що б ти сказав...Сумую…Наша дружба назавжди в серці", - зазначила Могилевська.

Руслана

Артистка зазначила, що сумує за Кузьмою Скрябіним. Також співачка поділилася, що завжди на своїх концертах виконує пісню, слова до якої частково написав музикант.

"Сьогодні день народження нашого Кузьми! Андрійко! Я сумую за тобою... Ми всі сумуємо за тобою. На кожному концерті я завжди співаю пісню, до якої ти частково написав слова. Я знаю, що ти чуєш мене. Я знаю, що ти дивишся на нас і бачиш всіх нас з неба. Я знаю, що ти, як і багато інших українців, шлеш нам неймовірну силу вистояти і перемогти. Завдяки таким, як ти, ставала на ноги молода незалежна Україна у 90-х. Тому сьогодні тобі і всім, кого з нами немає, я говорю: "Ти ще відкриєш очі". Такого, як ти, нема і не буде. З днем народження, Кузьма! Я знаю, ти чуєш мене!" – написала виконавиця.

Руслана / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ірина Білик

Виконавиця поділилася архівною світлиною з покійним музикантом та зазначила, що на фестивалі співатиме лише для нього.

"Із твоїм днем тебе, Андрію! Сьогодні на твоєму фестивалі буду співати тільки для тебе!" – написала артистка.

Ірина Білик та Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Оля Полякова

Артистка поділилася архівними знімками з Кузьмою Скрябіним та зазначила, що музикант назавжди залишиться в серцях українців.

"Сьогодні день народження легендарного Кузьми Скрябіна. Назавжди в наших серцях", - написала співачка.

Оля Полякова та Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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