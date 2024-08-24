День Незалежності України: Каменських, Сумська, Дорофєєва та інші розчулили привітаннями Батьківщини

Сьогодні, 24 серпня, всі українці святкують особливе свято – День Незалежності України. Країна великою українською родиною зустрічає своє 33-річчя.

У часи, коли незалежність виборюється і дотепер, українці продовжують стояти на боці правди, свободи і не бояться гучно заявляти про себе на весь світ.

Свої привітання в Instagram Батьківщині та співгромадянам вже написали зірки українського шоу-бізнесу. Вони пригадали, що для них Незалежність, присвятили щемливі рядки рідній землі та щиро побажали їй вистояти до кінця у цій кривавій війні, розв'язаній Росією. І звісно ж висловили безмежну вдячність усім бійцям, котрі зараз виборюють кожен сантиметр кордону.

Надя Дорофєєва

"Сьогодні День Незалежності, і мені дуже сумно та невимовно боляче, що свою незалежність Україна має виборювати такою страшною ціною… Слава героям!", - щемливо написала зірка.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Настя Каменських

"З Днем Незалежності, Україно! Сьогодні кожен з нас розуміє, наскільки великою є ціна незалежності. Ми продовжуємо боротися за свою свободу, і я вірю, що світло переможе. Ми сильні та незламні, і обов'язково настане день, коли запанує мир і спокій у наших домівках. Віримо у найкраще і тримаємось за руки", - зазначила виконавиця.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Наталія Могилевська

"З Днем Незалежності, Україно!", - звернулася до Батьківщини співачка.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Ольга Фреймут

"Велична і рідна Україно, свята націє, з Днем народження! Бути українкою – це честь і благословення", - щемливо звернулася до іменинниці ведуча.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Анастасія Приходько

"З Днем Незалежності, вільна та незламна! Цей день – символ нашої свободи, сили та незламного духу. Україна – це серце кожного з нас. Це наші мрії, надії та прагнення до кращого майбутнього. Нехай наша земля завжди буде мирною і квітучою, нехай кожен українець відчуває гордість за свою Батьківщину. Нехай кожен день наближає нас до перемоги. І дякую всім тим, хто кожного дня боронить нашу країну, нашу землю, наших дітей, наше майбутнє!", - привітала усіх українців артистка.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Володимир Дантес

"З Днем Незалежності, Україно! Незалежність — це не лише про країну, це про людей. Про тих, хто обирає вільне життя, хто сам формує свої цінності і не боїться йти власним шляхом. Це день сильних, незламних, вільних людей, які не здаються і не дозволяють обставинам визначати їхнє майбутнє. Наша сила — у здатності залишатися собою і разом творити те, в що віримо. Вшановуємо всіх, хто тримає цю свободу в серці та ділиться нею з іншими. Слава Героям! Слава Україні!", - зазначив співак.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Святослав Вакарчук

"Незалежність підіймає на крилах, відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети. З Днем Незалежності тебе, люба, рідна Україно! Разом до мети, разом до перемоги!" – написав виконавець.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Джамала

"Люба моя, єдина моя, незалежна, найпрекрасніша моя країно, з Днем Незалежності тебе! Хочу для нас перемоги, щоб усі були живі та здорові! Мені здається, любов до Батьківщини схожа на любов до мами. Ти не знаєш, коли її полюбив, ти любив її завжди. Люблю! Слава Україні! Слава героям!", - зворушила зірка.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Ольга Сумська

"З Днем Незалежності, рідна Україно! Віримо, діємо, єднаємося, переможемо!", - привітала акторка.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Наталія Островська

"Незалежності сьогодні 33, а вишиванці на фото 90 років! Наша державність зародилась набагато раніше, ніж прийнято вважати. Просто весь цей час тривала боротьба. Завдання наших поколінь не втратити те, що будувалося століттями", - зворушила ведуча.

Українські зірки вітають з Днем Незалежності України

Нагадаємо, нещодавно українські зірки вітали українців з Днем Прапора України та показували свої патріотичні фото.

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