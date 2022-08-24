День Незалежності України: як Джамала, Єфросиніна, Дурнєв й інші зірки привітали українців зі святом

Сьогодні українці святкують головне свято країни – День Незалежності.

Свої привітання батьківщині та усім громадянам України в соціальних мережах написали знаменитості. Маша Єфросиніна, Олексій Дурнєв, гурт "Антитіла", Руслана та інші зірки розповіли, що для них означає цей день.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася в Instagram світлиною, на якій вона позує у футболці з написом "Слава Україні". Ведуча згадала, як 31 рік тому навчалася у школі в рідній Керчі та мріяла вступити до столиці. Усі мрії Маші здійснилися в рідній країні.

"Дякую тобі, моя Україно, що ти така – ти навчила мене бути сильною, незламною та вільною! Ти Незалежна – ти в мені назавжди!" - написала у пості Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала поділилася з шанувальниками теплим відео зі спогадами про мирні часи в Україні. Співачка нагадала, як минула 30-та річниця Незалежності, і запевнила, що попереду в українців ще багато нових перемог.

"Ми всі ностальгуємо за минулим, проте життя триває, і просто зараз ми будуємо своє майбутнє. І не лише своє, а й тих, хто житиме в цій країні після нас. Довгий і непростий шлях. Але наше майбутнє точно того варте. З Днем Незалежності!" - написала Джамала.

Олексій Дурнєв

Як вірно зазначив телеведучий та блогер Олексій Дурнєв, сьогодні свято Незалежності відчувається по-інакшому. За ці шість місяців війни українці довели усьому світу, що ми найсильніша нація.

Також телеведучий нагадав українцям, що День Незалежності – "не формальна дата ухвалення акту незалежності країни, це символ головної цінності багатьох поколінь".

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Сьогодні ви почуєте та прочитаєте багато теплих слів про Україну не тільки від політиків та публічних осіб, але й від ваших знайомих, котрі ніколи нічого подібного не робили. І це, я певен, справді щирі слова, які важко тримати в собі, коли ти закоханий (в країну, ЗСУ, українців, нашу культуру, спадщину та борщ). Чудова тенденція, яка з часом буде лише набирати обертів", - додав до свого привітання Дурнєв.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських у своїй публікації згадала, яким був цей день 1991 року та як змінювалося її рідне місто протягом цих 30 років. Тоді, зізналася виконавиця, вона ще не дуже розуміла значення слова "незалежність", але зараз воно набуло особливого значення для кожного з нас.

"Україна переживала різні часи. Але як і раніше, так і зараз, і в майбутньому – ми завжди були, є і будемо вільним і незалежним народом нашої вільної і незалежної, нашої прекрасної країни", - звернулася до українців Каменських.

Сергій Бабкін

Виконавець Сергій Бабкін привітав українців піснею. Як і увесь наш народ, співак мріє про те, щоб в Україні якнайшвидше настав мир.

"Ми обов’язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Тому що всередині нас непробивний міцний дух, який не зможе зламати жоден ворог. З вірою в нашу країну! З вірою в наших воїнів! З вірою в кожного з нас!" - написав в Instagram співак.

Руслана

Своїм привітанням для співвітчизників також поділилася в Instagram співачка Руслана.

"Всі, хто як і як, говорить українською, хто співає і мріє, як я, українською… у кого ритм серця особливий… український… - У нас з тобою найкраще небо і сонце! У нас з тобою найкраща країна в світі! Я знаю, що Україна змінить світ!" – написала Руслана.

Окрім того, виконавиця записала особливе привітання для бійців ЗСУ. У Ньому Руслана подякувала за те, що ціною власного життя вони кожного дня здобувають мир для України.

"Я хочу, щоби всі Храми світу вас оберігали. Щоби всі люди світу молилися за вас. Дякую вам за те, що ви є! Я молюся за кожне ваше серце", - сказала співачка.

Гурт "Антитіла"

Відеопривітання для громадян України записав і гурт "Антитіла". Колектив записав його у Києві, чим вкотре довів, що навіть війна не змусила українців зрадити ідею суверенної держави.

"Шість місяців повномасштабної війни дали зрозуміти усім, що ми, українці, не зрадимо своїм мріям, своїй ідеї та своїй вірі у вільну, незалежну, суверенну державу. І ми продовжуватимемо це робити – боротися! Спільно, згуртовано, лише разом! Стояти за своє, топити за своє і йти до перемоги", - звернулися до співвітчизників "Антитіла".

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут у своєму привітанні зазначила, що ганебне минуле росіян ніколи не зрівняється з величною історією України і цим варто пишатися.

"Сильним дається складна доля. Ми - нескорена, нероздільна, єдина і велична нація. Ми дивуємо і надихаємо. У нас, в українців, щасливе майбутнє. В росії - ганебне минуле. Україно, з Днем Незалежності. Ти - благословенна. Свята... Я без тебе втрачаю себе. Але перемога вже поруч", - написала телеведуча.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Kalush Orchestra

А ось переможці "Євробачення-2022" у це свято вирішили зробити ще одну добру справу для українських військових. На честь Дня Незалежності Kalush Orchestra оголосили збір на реабілітацію захисників Маріуполя – "24 серпня. 24 години. 24 гривні".

"Протягом 24 серпня ми збираємо по 24 гривні з кожного українця. У вас буде 24 години, аби зробити символічний донат у велику справу. Ці кошти допоможуть нашим героям знову бути здоровими та сильними", - розповів колектив.

Володимир Остапчук

Шоумен Володимир Остапчук показав у своєму дописі найголовніший документ сучасності – "Акт проголошення незалежності України". Сьогодні цей клаптик паперу має неабияке значення для кожного мешканця нашої держави.

"З Днем Незалежності, українці! Найсміливіші, найхоробріші, найбільш волелюбні у світі", - підписав фото Остапчук.

Катерина Бужинська

Тепле привітання для українців записала і співачка Катерина Бужинська. Вона записала відео у жовто-синій сукні та з прикрасою у волоссі. Виконавиця пояснила, що для неї значить Незалежність.

"Це право її патріотичних і національно свідомих громадян приймати важливі для країни рішення, можливість плекати рідну мову, розвивати свою унікальну культуру, підтримувати українську державність, цінувати і оберігати кожен клаптик нашої дивовижної землі", - написала під відео Бужинська.

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