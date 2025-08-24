День Незалежності України: Каменських, Ротару, Вакарчук розчулили привітаннями Батьківщини

Настя Каменських, Софія Ротару, Святослав Вакарчук

Сьогодні, 24 серпня, всі українці святкують особливе свято – День Незалежності України.

На честь свята зірки українського шоубізнесу звернулися з привітаннями для країни та співвітчизників. Вони поділилися своїм розумінням Незалежності, написали зворушливі слова рідній землі та побажали їй вистояти у цій жорстокій війні, яку розв’язала Росія. Окремо артисти подякували захисникам, які сьогодні боронять кожен сантиметр української території.

Софія Ротару

"З Днем Незалежності України", - лаконічно написала зірка. До слова, у цей день син народної артистки також святкує день народження - Руслану Євдокименко виповнилося 55 років. І наступне привітання в сторіз Софія Михайлівна адресувала саме йому.

Софія Ротару святкує 24 серпня одразу дві події у своєму житті

Настя Каменських

"З Днем Незалежності! Нехай свобода буде нашим щоденним натхненням, демократія — дороговказом, а цінності — спільним надбанням. Бережімо коріння, бо саме з нього проростає майбутнє. Зі святом, Україно!", - зазначила виконавиця.

Настя Каменських привітала українців

Ольга Сумська

Акторка разом з колегами Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським й іншими знялася у спеціальному відео до свята."Ми нація світла, любові і віри. І наша незалежність непохитна", - сказала у своєму зверненні Сумська. А на своїй сторінці процитувала поезію Лесі Українки 1890 року, але яка актуальна й досі.

Акторка Ольга Сумська

Маша Єфросиніна

"Незалежність для мене - не абстракція. Це - простір, окремий, свій, власний, без якого країна не здатна реалізуватися і мати своє майбутнє. Насправді, так само, як і людина, якщо говорити про незалежність особисту. Це істина і для всієї країни, яку ми, українці, останні 11 років засвоюємо, проходячи свій шлях жахливих випробувань.Ми, як ніхто, знаємо, яка вона дорога і необхідна - наша незалежність. Який він цінний і важливий - простір, свій власний, захищений", - звернулася до українців співачка.

Скріншот допису Маші Єфросиніної

Марічка Падалко

"З днем народження, найкраща країно! Дякую, що пощастило тут народитися, кохати найкращого чоловіка, якого болісно з тобою ділити ці роки", - щемливо написала ведуча.

Марічка Падалко

Святослав Вакарчук

"Я не знаю, яким буде світ через сто років. Але в ньому точно має бути вільна, незалежна Україна! Зі святом! З Днем Незалежності!" – написав лаконічно виконавець під свій хіт “Все буде добре".

Святослав Вакарчук

Леся Нікітюк

"З Днем Незалежності, Україно! Жити, творити, любити - тільки тут", - зазначила ведуча.

Леся Нікітюк

