День пам’яті Героїв Небесної Сотні: знаменитості вшановують загиблих у Революції гідності

Щороку 20 лютого народ України вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні - тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни.

У дев'яті роковини страшних подій на вулиці Інститутській у Києві зірки українського шоубізнесу вшанували пам'ять загиблих та нагадали усім, що герої не вмирають.

Оля Цибульська

Співачка звернулася до своїх підписників у відозверненні та пригадала одного з героїв Революції гідності - Сергія Нігояна, який був вбитий під час штурму на вулиці Грушевського.

"День пам'яті Героїв Небесної Сотні... тих людей, які на своїх грудях і на своїх руках підняли до небес Революцію гідності. Я коли згадую оці всі події, перший, хто з'являється перед очами це Нігоян світла пам'ять усім героям вічна світла пам'ять і подяка", - сказала Цибульська.

Оля Цибульська

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук був одним з тих, хто активно підтримав Революції гідності. Більш того, у перші дні протистоянь колектив зібрав більше 100 тисяч слухачів на Майдані Незалежності та заспівав для них свої хіти.

"День пам’яті Героїв Небесної Сотні Саме в той День, ми показали світові, що свобода і гідність — наші невід’ємні цінності. Саме в той День, почалась війна за нашу незалежність. Саме в той День, ми стали собою… Вічна пам’ять героям", - написав Вакарчук у Мережі.

Настя Каменських

Співачка поділилася промовистою світлиною як в Україні вшановують пам'ять загиблих під час Євромайдану та написала рядки у пам'ять про тих хто пішов за незалежність.

"Герої не вмирають! Пам'ять про них живе в наших серцях назавжди, щоб ніколи не забути про те, якою ціною Україні відстоювала та продовжує відстоювати своє право на свободу" - написала Каменських.

Настя Каменських

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійський шеф-кухар на власні очі бачив, як розгорталися події на Майдані Незалежності 2014 року. Ектор, як і всі українці не зможе забути переломний момент нашої історії та закликає не забувати про те, заради чого йде наша боротьба сьогодні.

"Майдан — те, що не маємо права забувати. Пам'ятаю, як тоді приїздив на Майдан, як бачив дорогу без бруківки, зруйновані будівлі та кров під ногами. Бачив, як боролися за свої права українці, як кріпнув їх дух, як не згасав праведний гнів. Згадайте ті події. Вшануйте пам'ять загиблих. Згадайте, заради чого воюємо. Перемога за нами — звучить як молитва, але ми знаємо, що це обіцянка. Так буде", - написав Хіменес-Браво.

Тіна Кароль

Жахливими кадрами, що назавжди вкарбуються в пам'ять українців поділилася співачка Тіна Кароль. Нестерпний біль та розпач в серці кожного українця викликають фото столиці у вогні та диму від покришок.

Григорій Решетнік

Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанував і телеведучий. Він впевнений, що скоро на нас чекає перемога.

"Герої не вмирають! Пам'ятаємо назавжди!", - написав Решетнік.

Григорій Решетнік

Наталка Денисенко

Акторка нагадала про те, що наша боротьба з ворогом триває. Як і дев'ять років тому, українці воюють за свою свободі та неодмінно переможуть.

"Сьогодні День пам'ять Героїв Небесної Сотні... Пам'ятаю... Ми стільки боремося... Скоро буде перемога", - написала Денисенко.

Зазначимо, що саме 20 лютого 2014 року на Майдані в Києві розпочалася боротьба за свободу та незалежність України, яка триває до сьогодні. Дев'ять років тому у лютому відбувся найтрагічніший період Революція Гідності - силовики розстрілювали протестувальників на вулиці Інститутській в Києві.

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