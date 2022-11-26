День пам'яті жертв Голодомору: знаменитості вшанували 90-ті роковини геноциду українського народу

Цьогоріч 26 листопада в Україні вшановують 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, який спричинив кровавий сталінський режим. Сьогодні цей день має особливе та болюче значення для кожного українця, адже, через стільки років після геноциду, російські окупанти знову намагаються знищити українську націю.

Вшанували пам'ять жертв Голодоморів й зірки українського шоубізнесу. Родинам багатьох знаменитостей також довелося пережити тортури та страшенний голод в Україні.

Тіна Кароль

Артистка поділилася на своїй сторінці у Мережі шокуючими даними про кількість загиблих у 1932-1933 роках. Тоді загинуло близько 10,5 мільйонів українців різного віку.

"День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933. Місце: Україна. Загиблі: 4 - 10,5 мільйонів. Війна 2022 - перемога! Не дамось нікому", - написала Тіна.

Оля Цибульська

Співачка пригадала слова своєї прабабусі, яка усе життя боялася, що до нашої країни знову прийде війна та голод.

"Пам'ятаємо всіх, кого забрав Голодомор. Моя прабабусі Мотря завжди казала: "Лиш би не голод і не війна". Вклоняюся всім, хто сьогодні зупиняє зло на нашій землі", - написала Цибульська.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" також поділився на своїй сторінці публікацією в пам'ять про тих, чиї життя забрав страшний голод.

"День пам'яті жертв Голодоморів. Ми пам’ятаємо, хто і чому вбив голодом мільйони українців тоді. Їхні нащадки сьогодні намагаються знищити нас холодом і ракетами. Час зупинити їх. Назавжди", - закликав музикант.

День пам'яті жертв Голодоморів Ми пам’ятаємо, хто і чому вбив голодом мільйони українців тоді. Їх нащадки сьогодні намагаються знищити нас холодом і ракетами. Час зупинити їх. Назавжди Опубликовано Святославом Вакарчуком Суббота, 26 ноября 2022 г.

Джамала

У сторіз в Instagram співачка поділилася своєю піснею "Чому квіти мають очі", яка стала саундтреком до фільму "Поводир". . Джамала зізналася, що ці рядки завжди нагадують їй про той біль, який пережив наш народ.

"Щоразу, коли я слухаю мою "Чому квіти мають очі" - я згадую історію нашого народу. Згадую розповіді старших людей про те, як влада радянської росії протягом років катувала створенням штучного масового голоду наших людей", - зазначила Джамала.

Нікіта Добринін

Телеведучий нагадав усім своїм підписникам про те, до яких жахливих методів вдавалася радянська влада - забирала хліб, запроваджувала штрафи і навіть не давала забрати з поля хоча б побитий колосок.

"Це не смішно, але знову - росія, сталін, йо*ана русня", - додав Добринін.

Наталка Денисенко

Наслідки трагедії торкнулися і родини акторки. Вона поділилася, що її бабусі ніколи не хотіли згадувати про ті страшні часи, але Голодомор залишив серйозний слід на сім'ї Денисенко.

"Сьогодні День пам'яті жертв Голодомору... Мої бабусі пережили ті часи і не любили розказувати те страшне, що відбувалося. Але я знаю цю історію, яка торкнулася мого родового дерева, особисто. Це дуже боляче", - розповіла зірка.

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова у цей день закликала усіх долучитися до щорічної акції "запали свічку" та о 16:00 вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"90-ті роковини Голодомору в Україні 1932 – 1933. Пам'ятаємо. І боремось за те, щоб правду про геноцид нашого народу не було знищено. У цей день запаліть свічку на підвіконні – вшануйте пам'ять всіх загиблих. Часи змінюються, а методи ті самі", - написала Тарабарова.

Також виконавиця пригадала, як у шкільні роки ніяк не могла зрозуміти, як українці змогли пробачити росіянам геноцид та багато років називати одне одного "братніми народами".

"В голові моїй, тоді в дев’ятому класі було питання... Чому? Чому ми їм пробачили і жили поруч із ними у "мирі". Чому? Ніхто із дорослих не відповідав. А тепер ми за це сусідство знову платимо життям. Згадуйте кожен раз ці кадри, коли вам буде здаватися, що вчити свою мову не на часі. Що "там теж є нормальні люди" - нормальні люди вийшли би на вулиці | зупинили "владу", як вони кажуть . Але бути українцем - це важко, як показує історія . Бути українцем - це бути воїном . Який знищує чисте зло", - розповіла Світлана.

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар родом з Колумбії, який вже понад 10 років живе в Україні, також вшанував 90-ті роковини Голодоморів.

"Важливо памʼятати історію і знати, хто насправді добра тобі не бажає. Ви пережили страшні часи, зараз боремося, щоб наші діти їх ніколи не знали. Світло переможе темряву", - пише кухар.

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