День прапора України: Могилевська, Дорофєєва, Єфросиніна та інші зірки вітають українців зі святом

Сьогодні, 23 серпня, Україна святкує День Державного прапора України.

Попри цинічні наміри держави-терористки росії загарбати українські території, українці продовжують мужньо виборювати свободу для своєї країни та з кожним роком ще більше цінують свою ідентичність, плекаючи національні скарби.

Українські знаменитості вже привітали громадян України зі святом, яке за останні роки набуло особливого значення – з Днем Державного прапора України. Так, зірки діляться власними патріотичними фото й нагадують, завдяки кому ми маємо змогу жити під синьо-жовтими кольорами.

Надя Дорофєєва

"З Днем Державного прапора", - привітала українців співачка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Наталія Могилевська

"З Днем прапора, Україно!", - звернулася до співгромадян артистка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Наталка Денисенко

"Якщо я вас запитаю: які кольори найулюбленіші для кожного українця? Думаю, відповідь буде однозначна: жовто-блакитний! Сьогодні День Державного прапора України. Наймиліші серцю кольори! Обожнюю!", - захопила акторка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Леся Нікітюк

Ведуча опублікувала щемливе відео, в якому йдеться про важливе значення синьо-жовтих кольорів для кожного українця.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Маша Єфросиніна

"Дві рівновеликі горизонтальні смуги синього й жовтого кольорів. Дві смуги, що крізь сторіччя вели Україну до Незалежності, а сьогодні ведуть наших захисників до перемоги. Два кольори з багатовікової історією, що 2022 по всьому світі стали символом Свободи, Волі та Боротьби. Це надзвичайно красиве контрастне поєднання синього і жовтого у мене особисто викликають і контрастні переживання: гордість за те, що я українка, що мені пощастило народитися і жити в цій країні й сум... Коли, наприклад, минаю Майдан і бачу тисячі прапорців, увіткнутих у землю, бо кожен прапорець – за загиблим. Вірю в наш прапор! Вірю в нас! Слава ЗСУ! З Днем прапора!", - привітала ведуча.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Анна Саліванчук

"Сьогодні Україна святкує одне з визначних свят – День Державного прапора України. Цього року свято відзначається в умовах повномасштабного вторгнення у нашій країні та попри війну, ми не забуваємо про наші державні свята та символи. Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні", - наголосила акторка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Інна та Тімур Мірошниченки

Зіркове подружжя у святковий день опублікувало патріотичні фото дітей у вишиванках і звернулося до фанів.

"З Днем Державного прапора України", - привітала українців родина.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Ектор Хіменес-Браво

"Якби незламність та свободу можна було б описати кольорами, я б точно сказав, що вони синьо-жовті. Якби силу та єдність можна було б описати словами, я б точно сказав, що це прапор України. Хочу, щоб кожен це знав та пам’ятав. З Днем Державного Прапора", - розчулив зірковий кулінар.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України

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