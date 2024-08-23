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День прапора України: Могилевська, Дорофєєва, Єфросиніна та інші зірки вітають українців зі святом

День прапора України: Могилевська, Дорофєєва, Єфросиніна та інші зірки вітають українців зі святом

Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна

Артисти наголосили на особливому значенні державного свята.

Сьогодні, 23 серпня, Україна святкує День Державного прапора України.

Попри цинічні наміри держави-терористки росії загарбати українські території, українці продовжують мужньо виборювати свободу для своєї країни та з кожним роком ще більше цінують свою ідентичність, плекаючи національні скарби.

Українські знаменитості вже привітали громадян України зі святом, яке за останні роки набуло особливого значення – з Днем Державного прапора України. Так, зірки діляться власними патріотичними фото й нагадують, завдяки кому ми маємо змогу жити під синьо-жовтими кольорами.

Надя Дорофєєва

"З Днем Державного прапора", - привітала українців співачка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Наталія Могилевська

"З Днем прапора, Україно!", - звернулася до співгромадян артистка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Наталка Денисенко

"Якщо я вас запитаю: які кольори найулюбленіші для кожного українця? Думаю, відповідь буде однозначна: жовто-блакитний! Сьогодні День Державного прапора України. Наймиліші серцю кольори! Обожнюю!", - захопила акторка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Леся Нікітюк

Ведуча опублікувала щемливе відео, в якому йдеться про важливе значення синьо-жовтих кольорів для кожного українця.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Маша Єфросиніна

"Дві рівновеликі горизонтальні смуги синього й жовтого кольорів. Дві смуги, що крізь сторіччя вели Україну до Незалежності, а сьогодні ведуть наших захисників до перемоги. Два кольори з багатовікової історією, що 2022 по всьому світі стали символом Свободи, Волі та Боротьби. Це надзвичайно красиве контрастне поєднання синього і жовтого у мене особисто викликають і контрастні переживання: гордість за те, що я українка, що мені пощастило народитися і жити в цій країні й сум... Коли, наприклад, минаю Майдан і бачу тисячі прапорців, увіткнутих у землю, бо кожен прапорець – за загиблим. Вірю в наш прапор! Вірю в нас! Слава ЗСУ! З Днем прапора!", - привітала ведуча.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Анна Саліванчук

"Сьогодні Україна святкує одне з визначних свят – День Державного прапора України. Цього року свято відзначається в умовах повномасштабного вторгнення у нашій країні та попри війну, ми не забуваємо про наші державні свята та символи. Сьогодні наші захисники відстоюють нашу землю, щоб кожен з нас міг спокійно насолоджуватися життям та планувати майбутнє в рідній країні", - наголосила акторка.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Інна та Тімур Мірошниченки

Зіркове подружжя у святковий день опублікувало патріотичні фото дітей у вишиванках і звернулося до фанів.

"З Днем Державного прапора України", - привітала українців родина.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

Ектор Хіменес-Браво

"Якби незламність та свободу можна було б описати кольорами, я б точно сказав, що вони синьо-жовті. Якби силу та єдність можна було б описати словами, я б точно сказав, що це прапор України. Хочу, щоб кожен це знав та пам’ятав. З Днем Державного Прапора", - розчулив зірковий кулінар.

Зірки привітали з Днем Державного прапора України / ©
Зірки привітали з Днем Державного прапора України

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