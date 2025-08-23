День прапора України: як Денисенко, Федишин, Тополя та інші зірки вітають з важливим святом

Наталка Денисенко, Тарас Тополя та Ірина Федишин

Щороку в Україні 23 серпня зустрічають важливе свято – День Державного прапора України.

Під час повномасштабної війни ця дата відчувається по-особливому. Українцям доводиться щодня на полі бою ціною власного життя відстоювати те, щоб майорів синьо-жовтий стяг. Тож, День Державного прапора дійсно символічний та особливий.

Українські знаменитості вже активно діляться фото з синьо-жовтими стягами. Зірки вітають українців з особливим державним святом і наголошують на його важливому значенні для нас як нації.

Ілона Гвоздьова

"Вітаю всіх нас з Днем Державного прапора України! Нехай синьо-жовтий стяг завжди майорить над нашою вільною та сильною країною. Прапор – це не лише полотнище, а душа нашого народу. Нехай він завжди нагадує про нашу єдність, гідність і незламність. Хай цей день надихає нас на добрі справи та об'єднує в одну сильну націю", - написала танцівниця.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Наталка Денисенко

"У День прапора з віршем Дмитра Павличка! Він писав не тільки про два кольори: червоне і чорне, а і про синій і жовтий. Для когось у світі це просто фарби з палітри. А для нас - це значно більше! Сьогодні, у День прапора, ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами і селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор - це про молитву і хліб , як сказано у вірші! Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!" – зазначила акторка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

alyona alyona

"Це не просто кольори! Це фронт і тил, це віра й боротьба. Це наші воїни, наші волонтери й кожен українець. Наш прапор бачив біль і сльози, але завжди залишається символом надії. Він об'єднує кожного з нас в єдину силу - Україну! З Днем Державного прапора, українці", - привітала виконавиця.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Ірина Федишин

"З Днем Державного прапора України! Нехай він завжди майорить над нашою рідною землею, нагадуючи про єдність, мужність, силу і гідність нашого народу!" – висловилася співачка.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Соломія Вітвіцька

"День прапора України. День, коли ми ще раз згадуємо, що ми єдині й незламні. Скільки разів я бачила сльози на очах, коли підіймався наш прапор. На фронті, на площах, у лікарнях, на концертах. Кожен раз - це про любов і про силу", - поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька показала, як майорить прапор України в Краматорську / © instagram.com/solomiyavitvitska

Катерина Бужинська

"З Днем Державного прапора, Україно! У кожному місті нашого благодійного туру «Воля» ми з Михайлом Грицканом разом із вами розгортаємо величний 40-метровий прапор і єдиним голосом співаємо пісню "Воля". Це - символ нашої сили, єдності й нескореності!" – зазначила артистка.

Катерина Бужинська на концерті розгорнула великий прапор України / © instagram.com/buzhynska

Тарас Тополя

"Синій – то любов, жовтий – то кохання! З Днем прапора, Україно! Любимо безмежно", - зазначив артист.