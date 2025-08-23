- Дата публікації
Категорія
Гламур
День прапора України: як Денисенко, Федишин, Тополя та інші зірки вітають з важливим святом
Знаменитості діляться своїми фото з синьо-жовтим стягом і розповідають про його важливе значення.
Щороку в Україні 23 серпня зустрічають важливе свято – День Державного прапора України.
Під час повномасштабної війни ця дата відчувається по-особливому. Українцям доводиться щодня на полі бою ціною власного життя відстоювати те, щоб майорів синьо-жовтий стяг. Тож, День Державного прапора дійсно символічний та особливий.
Українські знаменитості вже активно діляться фото з синьо-жовтими стягами. Зірки вітають українців з особливим державним святом і наголошують на його важливому значенні для нас як нації.
Ілона Гвоздьова
"Вітаю всіх нас з Днем Державного прапора України! Нехай синьо-жовтий стяг завжди майорить над нашою вільною та сильною країною. Прапор – це не лише полотнище, а душа нашого народу. Нехай він завжди нагадує про нашу єдність, гідність і незламність. Хай цей день надихає нас на добрі справи та об'єднує в одну сильну націю", - написала танцівниця.
Наталка Денисенко
"У День прапора з віршем Дмитра Павличка! Він писав не тільки про два кольори: червоне і чорне, а і про синій і жовтий. Для когось у світі це просто фарби з палітри. А для нас - це значно більше! Сьогодні, у День прапора, ми згадуємо, що право підіймати цей стяг над містами і селами виборене дуже великою ціною! Хоч я впевнена, наш прапор - це про молитву і хліб , як сказано у вірші! Цінуйте наші національні символи! Нехай вони завжди будуть частиною нашої культури, нашого серця! І найбільша вдячність тим, хто захищає на полі бою право України мати синьо-жовті прапори над вільною землею!" – зазначила акторка.
alyona alyona
"Це не просто кольори! Це фронт і тил, це віра й боротьба. Це наші воїни, наші волонтери й кожен українець. Наш прапор бачив біль і сльози, але завжди залишається символом надії. Він об'єднує кожного з нас в єдину силу - Україну! З Днем Державного прапора, українці", - привітала виконавиця.
Ірина Федишин
"З Днем Державного прапора України! Нехай він завжди майорить над нашою рідною землею, нагадуючи про єдність, мужність, силу і гідність нашого народу!" – висловилася співачка.
Соломія Вітвіцька
"День прапора України. День, коли ми ще раз згадуємо, що ми єдині й незламні. Скільки разів я бачила сльози на очах, коли підіймався наш прапор. На фронті, на площах, у лікарнях, на концертах. Кожен раз - це про любов і про силу", - поділилася ведуча.
Катерина Бужинська
"З Днем Державного прапора, Україно! У кожному місті нашого благодійного туру «Воля» ми з Михайлом Грицканом разом із вами розгортаємо величний 40-метровий прапор і єдиним голосом співаємо пісню "Воля". Це - символ нашої сили, єдності й нескореності!" – зазначила артистка.
Тарас Тополя
"Синій – то любов, жовтий – то кохання! З Днем прапора, Україно! Любимо безмежно", - зазначив артист.