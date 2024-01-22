День Соборності України: Сумська, Каменських, Нікітюк, Руслана та інші привітали зі святом

Сьогодні, 22 січня, українці святкують День Соборності України.

З цієї нагоди українські артисти висловили багато щирих і теплих вітань своїй батьківщині у непрості для неї часи. І вкотре наголосили, що наша держава – незламна та незалежна завдяки єдності її громадян.

Леся Нікітюк

У своїх сторіз ведуча постала у національному українському вбранні на тлі зеленого саду й лаконічно привітала фанів: "З Днем Соборності України".

Зірки привітали з Днем Соборності України

Григорій Решетнік

З нагоди свята ведучий показав фото, зроблене у нічному Києві на Софійській площі й наголосив на силі українського єднання.

"З Днем Соборності! Це особливий день єднання, єдності, єдинства. А сьогодні, ще й віри та боротьби. Єднаймося, браття та сестри, берімося за руки, рухаємося ще сміливіше, впевненіше до такого омріяного та унікального українського майбутнього!", - написав Григорій.

Зірки привітали з Днем Соборності України

Сергій Бабкін

Співак з собору звернувся до українців і наголосив, що найпотужнішою зброєю проти ворога є наша єдність. І додав, що не варто шукати "ворогів у своїх".

Зірки привітали з Днем Соборності України

"Вітаю вас з Днем Соборності України! Соборність означає єдність. Тож я хочу побажати нам усім бути єдиними у боротьбі за нашу свободу і за нашу долю! Коли ми разом, ми непереможні, і жодні загарбники нам нічого не можуть заподіяти. Коли ми розділені, коли ми бачимо ворогів у своїх, ми стаємо слабкими. Слава Україні!", - наголосив Бабкін.

Настя Каменських

Артистка опублікувала фрагмент зі свого концерту, де співає гімн України і у руках тримає синьо-жовтий прапор. Під відео вона зазначила, що варто єднатися з будь-яких куточків світу. І подякувала українським захисникам.

Зірки привітали з Днем Соборності України

"Ми сильні тільки тоді, коли тримаємо одне-одного за руки, у якому б куточку країни не знаходилися. Бо є те, що нас обʼєднує — всі ми українці: сильні, незламні, вольові. Бережімо одне-одного, та особливо наших захисників, які боряться за свободу та цілісність нашої країни! З Днем Соборності України! Слава Героям!", - написала співачка.

Ольга Сумська

Акторка показала фото з чоловіком Віталієм Борисюком в оточенні українських захисників та долучилася до вітань: "З Днем Соборності України! Дух українців і Збройних сил України незламний!".

Зірки привітали з Днем Соборності України

alyona alyona

Артистка змонтувала щемливе відео, у якому розмістила кадри, зроблені у різні періоди існування України. Тим самим реперка показала, як складно виборюється незалежність. Тому вона щиро подякувала всім українським бійцям і волонтерам.

Зірки привітали з Днем Соборності України

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч, як одна велика родина, заради перемоги. Я дякую кожному захиснику та захисниці, кожному волонтеру та волонтерці. Дякую, кожному українцю, хто покладає всі свої зусилля, аби спільними силами ми перемогли ворога", - написала виконавиця.

Руслана Лижичко

Співачка опублікувала кадр зі сцени, де вона пригортає до себе прапор України. І під ним залишила вітання й побажання українцям дійти до головної мети – перемоги: "Нехай цей день, наповнений гордістю за наше минуле, вірою у майбутнє та повагою до кожного, хто зробив свій внесок у створення нашої великої Батьківщини, зробить нас більш згуртованими, більш впевненими, що ми на правильному шляху. А шлях у нас один – перемога!".

Зірки привітали з Днем Соборності України

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