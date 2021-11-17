День студента: Лідія Таран показала себе у юності та пригадала свій Новий рік у гуртожитку

Зірки каналу 1+1 поділились студентськими спогадами.

Сьогодні, 17 листопада, святкують Міжнародний день студента.

На честь свята зірки каналу 1+1 згадали свої студентські роки. Чому Валентина Хамайко пропустила випускний, як Святослав Гринчук розіграв викладача за допомогою пісні The Beatles, як корінна киянка Лідія Таран святкувала Новий рік в студентському гуртожитку і як Соломія Вітвіцька на третьому курсі підкорила Ельбрус.

Лідія Таран, ведуча ТСН та кураторка благодійного проєкту "Здійсни мрію" найяскравіші студентські спогади пов'язує з посиденьками в гуртожитку:

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. І посередині стояли дві трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним завданням було – не перевернути їх під час танців. Було навіть таке, що ми ходили з вертепом в громадському транспорті – співали пісні".

Лідія Таран у студентські роки / пресслужба каналу "1+1"

Валентина Хамайко, ведуча "Сніданку.Вихідний", замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.

"Юність – чудовий час для нових ідей, спроб, хороших справ! Я рада, що вже тоді, в університеті, почала працювати над своєю телекар'єрою. Тільки після знімань я змогла доєднатися до святкування випускного".

Валентина Хамайко / пресслужба каналу "1+1"

Ведучого ТСН Святослава Гринчука і досі гріють теплі спогади про студентське життя. А ще, саме в університеті він зустрів своїх найкращих друзів.

"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстримом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я було співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі та викладачу! Тоді ж, в університеті, я зустрів своїх найкращих друзів та усі 5 років провчився з майбутньою дружиною. Ми з Христиною пронесли нашу дружбу крізь пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка".

Святослав Гринчук / пресслужба каналу "1+1"

Ведуча ТСН і "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Телезірка пригадує, що це був час без мобільних телефонів та інтернету. А ще вона постійно була в пошуках нових вражень – і знайшла їх на вершині Ельбрусу:

Соломія Вітвіцька у студентські роки / пресслужба каналу "1+1"

"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп'ютері, який нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити… Але часи були класні! В мене було активне студентське життя! На третьому курсі я піднялася на найвищу гору в Європі – Ельбрус. До сходження готувалися декілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру у світі – "Оптимістичну". Вона розташована в Тернопільській області"

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