День святого Миколая та Різдво 2023: хто з зірок святкуватиме за новим календарем

Від вересня цього року Україна перейшла на новоюліанський календар.

Цьогоріч в Україні змінилися дати важливих церковний свят і тепер вони святкуються по-новому.

Так, від вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтепер церковні свята припадають на інші дати і святкуватимуться раніше, аніж було до цього. День святого Миколая тепер 6 грудня, а не 19, Різдво – 25 грудня, а не 7 січня. Такі зміни доволі в новинку для українців, тож до дат треба звикнути.

Новорічні свята вже наближаються, тому редакція сайту ТСН.ua підготувала матеріал про те, коли знаменитості святкуватимуть День святого Миколая та Різдво та чи переходитимуть вони на новий календар.

Анна Кошмал

Акторка відмовилася від старого церковного календаря свят. Знаменитість разом зі своєю родиною цьогоріч святкуватиме День святого Миколая 6 грудня, а не 19, як було раніше. Відповідно, теж саме стосується і Різдва, яке відтепер зустрічають 25 грудня, перед Новим роком.

"Наша родина День святого Миколая святкуватиме 6 грудня", - відповіла знаменитість на запитання фанів.

Анна Саліванчук / Фото: із соцмереж

Анна Саліванчук

Акторка так само, як і її колега Анна Кошмал, святкуватиме День святого Миколая 6 грудня, тобто за новим календарем. Сини знаменитості шукатимуть свої подарунки під подушками вже через декілька днів. Тож, ймовірно, Анна Саліванчук святкуватиме Різдво теж за новим календарем – 25 грудня.

Анна Саліванчук перейшла на новий церковний календар / Фото: із соцмереж

Лілія Ребрик

Акторка та ведуча теж разом із сім'єю перейшла на новий календар. Так, День святого Миколая Лілія Ребрик святкуватиме 19 грудня, відповідно Різдво – 25 грудня. Щоправда, у ведучої поки вдома не стоїть новорічна красуня. Знаменитість разом із чоловіком та доньками не встигає поставити ялинку та прикрасити її, адже забагато роботи.

"Миколая – 6 грудня, щоправда, ялинку ще не встигнемо поставити – немає вихідних. Різдво – 25 грудня", - поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик / Фото: із соцмереж

Раміна Есхакзай

А от блогерці та інтерв'юерці Раміні взагалі не до новорічних свят. Знаменитість наразі зайнята роботою. За словами Раміни, вона не замислюється про святкування ані Дня святого Миколая, ані Різдва. Натомість блогерка працює над новими випусками сюжетів на YouTube.

"Я про це не думаю. У мене зараз у голові: як до Нового року зняти випуски до кінця січня", - відверто поділилася Раміна.

Допис Раміни Есхакзай / Фото: із соцмереж

Катерина Осадча

Родина ведучої теж повністю перейшла на новий церковний календар свят. Це стосується не лише Різдва та Дня святого Миколая. Інші церковні свята Катерина Осадча разом із сім'єю святкує за новими датами. До речі, незабаром вже буде День святого Миколая, але ведуча поки не поставила вдома святкову ялинку та не хизувалася нею у фотоблогу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

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