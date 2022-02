День святого Валентина 2022: як Федишин, Осадча, Потап та інші зірки привітали своїх коханих

Сьогодні у всьому світі святкують День закоханих.

У День всіх закоханих, який святкують у всьому світі 14 лютого, свою половинку хочеться здивувати незвичайним подарунком та сюрпризом.

Зірки також не залишаються осторонь свята, і крім особистих привітань, тішать кохану людину публічними дописами в Мережі. Так, чимало українських знаменитостей розмістили в Instagram романтичні світлини та адресували дорогим серцю людям теплі слова.

Редакція ТСН.ua також вітає своїх читачів зі святом і ділиться привітаннями від зірок.

Віктор Бронюк

Віктор Бронюк з дружиною / instagram.com/viktorbronyuk_official

"Вітаю, та бажаю зайти своє кохання, якщо ще не знайшли. В нашій родині в цей день нічого особливого не планується. Як правило всі заклади наповнені людьми, тому можемо зібратися дома з друзями чи просто посидіти в родинному колі. Якщо в цей день є концерти, то до нас часто підходять молоді сім’ї з дітками, зізнаються що під пісні "ТІК" вперше саме на День Валентина познайомилися, потанцювали та відтоді разом. Кілька років тому працювали на одному весіллі молодят, де пара також познайомилася на День Валентина під нашу пісню. Хлопець запросив незнайому на той час дівчину потанцювати під нашу "Не цілуй". Після цього стосунки розвинулися. І ось вони вже запрошують нас виступити на своєму весіллі. Які в мене емоції? Їх багато. Головне, скажу чесно, мені дуже приємно, що наші пісні поєднують долі! Будьте коханими, любіть та бережіть одне одного", – написав фронтмен гурту "ТІК".

Катерина Кухар

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Коли він сказав, що кохає тебе з усіма твоїми недоліками, а ти не знала, що вони в тебе є"… Коханий, дякую тобі, що ніколи не бачиш моїх недоліків і даруєш мені крила! P.S. Всіх зі святом! Миру! І нехай ваші серця відчувають кохання в кожну секунду життя!" – привітала суддя шоу "Танці з зірками".

MONATIK

"…Я буду тебя любить,

каждую секунду и мгновенье,

как в последний раз,

уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда".

Дуже гарна! Сильно кохаю! Дуже дякую. Всесвіт весь твій! Всім кохання! Зі святом", – привітав кохану мультиартист.

Настя Приходько

Настя Приходько з чоловіком / instagram.com/prykhodko_official

Свого "Валентина" я кохаю пів життя, з них 10 років у шлюбі, і у нас є троє маленьких янголят. Зі святом, дорогі друзі", – поділилася співачка.

Катерина Осадча

"Ми всі сильніші, коли ми разом, а коли ми кохаємо, можемо перевернути гори! Сьогодні гарний привід сказати "я тебе кохаю" тисячу разів. Юро, дякую тобі за твоє кохання, люблю тебе to the moon and back", – зізналася у почуттях ведуча "Світського життя".

Потап

Настя Каменських і Потап / instagram.com/realpotap

"Я вкритий щастям, ніби едельвейса пелюстками

Бо наші почуття - гірський кришталь

Я п’ю тебе до дна, аж до нестями

Несу в руках ніби святий грааль".

Кохаю тебе", – написав репер Насті Каменських.

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова з чоловіком / instagram.com/ilonagvozdeva

"Кохаю, кохана і вам того ж бажаю", – зазначила хореографиня.

Ірина Федишин

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

"Хтось шукає на світі скарби,

А хтось істину завжди шукає!

Знає правду лиш той, хто любив!

Над любов більше скарбу немає".

З Днем закоханих! Усім любові: щирої, взаємної і трохи шаленої", – побажала співачка.

Джамала

Джамала з чоловіком / instagram.com/jamalajaaa

"Лише з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю", – зізналася зірка.

Влад Яма

Влад Яма з дружиною / instagram.com/vladyama_official

"Кохаю кожної миті", – поділився хореограф.

