День святого Валентина 2024: як Ребрик, Федишин, Цимбалюк та інші зірки привітали своїх коханих

Сьогодні, 14 лютого, в Україні святкують міжнародний День всіх закоханих або ж День святого Валентина.

Українські зірки вже активно вітають своїх других половинок зі святом. Вони діляться романтичними фото, пишуть приємні побажання та вкотре зізнаються в безмежному коханні.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як знаменитості вітають своїх коханих із Днем святого Валентина.

Тарас Цимбалюк

Актор написав чималий допис, де зазначив, що для нього найголовніше у стосунках. Артист переконаний, що в парі мають бути схожі погляди. Схоже, саме це і робить актора та його обраницю Світлану Готочкіну щасливими.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Цінно в стосунках - мати якомога більше поглядів в один бік. Якщо ви часто разом смієтесь з дуже чорних жартів - це кльово, бо разом. З'явилось спільне бажання з'їсти "Мівіну" о першій ночі? Кльово, бо бажання спільне. Одноголосно вирішили вийти з кінотеатру, бо фільм – г*вно? Супер, бо одноголосно. І все, що разом, що взаємно - кльово! Але ж, кажуть, більшість людей полярні, то як бути? Думаю, те, що ми різні у якихось становленнях, бува, теж грає на нашу ж користь. Ми - як ті пазли - можемо трансформувати свою різність у нову, небачену спільну силу… Ми можемо доповнювати і вчитися одне в одного… І це теж безцінно…Тож, нехай люди поєднуються в схожостях та доповнюють одне одного своїми унікальними розбіжностями і від того несамовито кайфують…", - написав актор.

MONATIK

Співак не був багатослівним. Виконавець побажав, аби в найтяжчі часи серце зігрівало кохання.

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Нехай в ці надзвичайно складні часи серце кожного зігріває кохання космічних масштабів!" – зазначив артист.

Анатолій Анатоліч

Ведучий наголосив, що пара має проявляти кохання одне до одного щодня, а не лише у День святого Валентина. Саме за це він вдячний своїй дружині Юлі.

Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

"Сьогодні такий же день як і вчора, а завтра буде ще краще. Кохання не прив'язане до дати. 13, 17 чи 31 лютого (знаю, такого не буває, але ж це кохання, все можливо). Кохання - це сила, яка може змінити вас до невпізнаваності, зазвичай, в кращий бік. Це вже залежить від того чи тієї, в кого ви закохалися. Я гарний тому приклад"

Лілія Ребрик

Ведуча поділилася, що в них із коханим, танцівником Андрієм Диким, насичене подружнє життя. Але найголовніше, що воно сповнене коханням.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Так і живемо: кохаємо, дуркуємо, любимо дітей! Спільні мрії, надії, віра в перемогу! Щодня як день закоханих", - зазначила ведуча.

Ірина Сопонару

Акторка наголосила, що саме у найтяжчі часи люди кохають ще сильніше. Саме цього вона навчилася.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Кохання допомагає мріяти, рухатися та не зупинятися. Історія говорить, що навіть в найтемніші часи, люди кохали ще сильніше, бо відчували смак життя, як ніколи раніше. Цінували кожну мить! Здається, і ми цьому навчились…", - написала акторка.

Світлана Тарабарова

Виконавиця поділилася, що для неї означає любов та що робить її щасливою.

Світлана Тарабарова з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/tarabarova

"Для мене любов - це не квіти та подарунки. Це не про "отримувати", а про "віддавати". Любов - це створювати (дружбу, музику, людей, свій шлях, захищати свій дім). І якщо навчитися відчувати її кожного дня, приймаючи всі труднощі - ти будеш щасливим. У цей шалений день я бажаю всім нам безмежної любові", - зазначила співачка.

Віктор Бронюк

Виконавець адресував дружині Тетяні теплі та приємні слова з привітаннями, а також подякував їй, що вона щодня робить його щасливим.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Щастя — просто бути поруч! Мати можливість обійняти, відчувати підтримку одне одного, подивитися в очі та сказати, як сильно серце кохає! Кохаю тебе, моя прекрасна і єдина! Фото не сьогоднішнє, але кожна мить з тобою, кохана, саме така — щира і неповторна", - звернувся до дружини співак.

Олег Псюк

Виконавець опублікував романтичні фото зі своєю обраницею, а також закликав кожного закоханого обійняти свою другу половинку.

Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"Вітаємо усіх із Днем закоханих. Якщо ви бачите зараз цей допис - обійміть свою кохану людину! Бажаємо, щоб близькі, рідні та кохані люди завжди були поруч", - написав артист.

Читайте також: