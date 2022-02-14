День святого Валентина: українські зірки показали свої обручки та шокували історіями про прикрасу

Знаменитості розповіли цікаві історії про свої весільні каблучки.

У День святого Валентина, 14 лютого, у закоханих з'являється чудова нагода романтично провести час зі своєю половинкою та пригадати найприємніші спільні моменти.

З нагоди свята українські зірки розповіли сайту ТСН.ua про свої обручки, показали їх та розповіли цікаві історії про прикраси.

Юрій Ткач

Юрій Ткач з дружиною / instagram.com/yuriy_tkach

Гуморист і суддя "Розсміши коміка" Юрій Ткач поділився, що постійно ходить з обручкою. Ба більше, на зніманнях, зокрема "Одного разу під Полтавою", вона не лише його особиста, а й рольова.

"Так зручно. Я її майже не відчуваю на пальці та практично ніколи не знімаю. Хоча на відпочинку з дозволу дружини довелося зняти: сильно сохла шкіра. Але все одно вона була зі мною, я повісив обручку на ланцюжок", – поділився зірка.

Обручки Юрія та Вікторії Ткачів

І хоча з обручкою Юрія жодних проблем не виникало, то каблучка його дружини Вікторії потріпала нерви ще неодруженій на той час парі.

"З моєю каблучкою нічого такого не ставалося, а ось каблучка Віки, якою я їй освідчився, постраждала. Вона було з діамантом. Якось сиділи з друзями кілька років тому, і камінь з прикраси впав у килим (це ми так ми думаємо). Ми пилососили кожен куточок, усі поверхні, навіть забули, навіщо взагалі зібралися. Але він нас покинув. Ось така історія", – поділився знаменитість.

Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Популярний співак і ведучий "Розсміши коміка" Володимир Дантес поділився, що завжди носить свою обручку, але, на жаль, одного разу загубив її.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

"Я з друзями поїхав на дачу. Купалися в річці. Там було мулисте дно. Якось ми взяли "крокс", грали та кидали його замість м'яча. Трохи згодом я помітив, що каблучка впала у воду. Ми довго намагалися знайти її, але не змогли. Я не знав, як розповісти Наді. А коли наважився, вона спокійно відреагувала, але зазначила, що історія дивна", – пригадав зірка.

Обручка Володимира Дантеса

Катерина Осадча

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Ведуча "Світського життя" та "Голосу країни" Катерина Осадча поділилася, що з чоловіком, продюсером Юрієм Горбуновим зробила однакові обручки.

"Попри те, що іноді намагаються зробити більш жіночу та чоловічу – у нас однакові. Через те, що я дівчина і у мене мої сценічні образи змінюються, і не завжди обручка пасує до сценічного вбрання, то я її то знімала, то носила. Тому у мене обручка збереглася краще, аніж у Юри. Але в принципі так, я ії ношу. Поза зніманнями постійно, а на зніманнях знімаю", – розповіла телеведуча та додала, що для неї обручка – це пам'ять про весілля.

Також зірка каналу 1+1 зазначила, що в День Святого Валентина вони з Горбуновим частіше за все працюють.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин з дружиною / instagram.com/annavi_i

Переможець "Голосу.Діти" та "Голосу країни" Роман Сасанчин зізнався, що з дружиною Іванною вони придбали обручки ще до освідчення співака.

Обручка Романа Сасанчина

"Ми одного разу кудись йшли, не пам'ятаю куди, але точно не за обручками. І дорогою був ювелірний магазин. І Іванна каже: "А давай зайдемо та подивимося, які там є обручки". Ми коли обирали обручки, то я ще навіть не освідчився їй тоді. Ми просто зайшли та обирали, що там є. Ми вже давно були готові, що ми одружимося. Коли я освідчувався, то у нас вже обручки були", – зазначив 19-річний виконавець та поділився, що його обручка - це символ того, що в нього є кохана людина.

Julik

Юлік з дружиною / Пресслужба Юліка

Шоумен Юлік розповів сайту ТСН.ua, що аби освідчитися коханій, провернув цілу "аферу". Артист таємно забрав в обраниці Катерині її каблучку, аби виміряти розмір пальця. Дівчина подумала, що загубила прикрасу.

"Понад тиждень не могла знайти. За деякий час, вона щось шукала у моєму портфелі та не побачила коробочку з цим перстнем для освідчення. Напевне не очікувала, що я освідчуватимуся, тому й не побачила її. До речі, все було дуже романтично на даху собору Duomo у Мілані", – пригадав зірка.

Обручки Юліка та його дружини / Пресслужба Юліка

Втім, подружжя не носить свої обручки.

"Оскільки я був клавішником у гурті Dzidzio, на кожен концерт потрібно було знімати обручку. Я боявся загубити, або ж забути в готелі. Тоді був тур і в день могло бути по 4 концерти. Тому обручки з дружиною ми не носимо, вона також зняла, бо не любить носити перстні. Вони у нас зберігаються в окремій коробочці. Додам, що з моменту як ми одружувались пройшло вже достатньо років, і ми трохи змінились, тому можливо на порцелянове весілля (20 років у шлюбі) захочемо купити нові та красиві", – поділився Юлік та додав, що для нього головне кохання і ставлення до людини, і немає різниці, чи є обручка на пальці, бо "краще нехай почуття будуть у серці".

SHADU

SHADU / Пресслужба SHADU

Українська співачка SHADU також зізналася нам, що майже не носить свою обручку. Артистка поділилася, що боїться одягати прикрасу, оскільки одного разу сталася лячна ситуація. Так, чоловік зірки потішив кохану подарунком та влаштував медовий місяць на Мальдівах. Молодята оселилися у віллі та побігли на місток, де Ксенія й загубила каблучку.

Обручка SHADU

"Там був місток, під яким плавали рибки, і навіть маленькі акули підпливали, і ми їх годували спеціальною їжею. І ось якось сиджу я на цьому містку, годую рибок, і бачу - обручки немає! Спочатку шок... Потім я вирішила, що напевно залишила її у ванній, побігла у номер! Обручки немає! Я обшукала все: всі шафи, валізи, підлогу - каблучки ніде немає. Я була досить забобонною людиною в питаннях обручок. Мені здавалося, якщо втратити обручку - обов'язково станеться щось дуже погане! Більш того, для будь-якої дівчини обручка - це не просто каблучка, це справжня реліквія, яку зберігаєш, як найдорожче серцю", – пригадала виконавиця.

Пресслужба SHADU

Після того, як Ксенія перерила всі речі та проплакала весь день, вона вирішила змиритися з втратою. Тим більше чоловік її, на відміну від співачки, взагалі не забобонний і заспокоював обраницю. Втім, за день пара знову пішла годувати рибок на цей місток. Там SHADU і помітила прикрасу.

"Дивлюсь – щось блищить між дошками містка. Звичайно ж мені стало цікаво що це. Я лягла на місток, наблизилася максимально близько до цієї блискучої штуки, яка не давала мені спокою, і побачила, що це моя прикраса! Моя обручка! Як ми діставали звідти її - вже окрема історія. Після того, як я мало не втратила свою обручку за місяць після весілля, навіть у медовий місяць, я її дуже боюся носити! І одягаю лише в якісь важливі дні!" – поділилася знаменитість.

Обручка SHADU / Пресслужба SHADU

Настя Каменських

Співачку Настю Каменських побачити з обручкою практично нереально. Після весілля з Потапом зірка трохи носила прикрасу, втім, потім припинила.

instagram.com/kamenskux

У той час у Мережі вже з'явилися чутки, що подружжя розлучилося. Як згодом розповіла зірка у програмі "СуперІнтуїція", справа в тому, що бували випадки, коли під час концерту фани зривали кільця з пальців.

"Нахиляєшся на концерті, стоячи на сцені, руки опускаєш в натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх - а кілець вже немає!", - поділилася співачка.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / instagram.com/natalka_denisenko

1 квітня 2021 року зіркове подружжя акторів Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували своє четверте весілля. Церемонію пара влаштувала у Єгипті, для якої обрала нові обручки.

В інтерв'ю kp.ua знаменитість розповідала, що носить на безіменному пальці не лише обручки, а й ті, які їй дарував коханий.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

"Періодично міняю їх під той лук, який на мені. Але найчастіше через постійні знімання ми взагалі не носимо обручки. Їх треба знімати, одягати – боюся загубити. Тому, коли знімання просто виїжджаю з дому без прикрас", – поділилася зірка.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

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