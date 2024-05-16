День вишиванки: Мазур, Осадча, Барбір та інші ведучі в національних вбраннях привітали зі святом

Сьогодні українці святкують важливе та гарне свято – День вишиванки. Традиційно цей день припадає на четвер третьої неділі травня. Цьогоріч День вишиванки в Україні святкують 16 травня.

У цей день українці одягають свої вишиті сорочки та демонструють красу національного одягу. Знаменитості не є винятком. Зокрема, ведучі каналу "1+1" та "1+1 Україна" похизувалися своїми вишиванками, розповіли історію, як шукали саме свою сорочку, та привітали з важливим святом.

Алла Мазур

"Той настрій, коли вишиванка - зовсім не про свято, а знову - як захисні лати, як своєрідний український однострій, як виклик обставинам і послання Всесвіту: ми не здамося. Ми будемо берегти своє і битися за своє. І ми знову одягаємо вишиванки, бо це - наше. Наше коріння і наш генетичний код. Вітаю усіх, з ким сьогодні на одній хвилі. І доземно вклоняюся героям, які нас захищають: завдяки їхньому щоденному подвигу можемо вільно називати себе українцями", - привітала Алла Мазур зі святом.

Алла Мазур / Фото: instagram.com/allamazurofficial

Руслан Сенічкін

"Вишиванка - наш генетичний код! Зі святом, українці! З днем вишиванки! Я обожнюю вишиванки, обожнюю їх носити і маю вже свою невелику колекцію. Кожна вишиванка має своє значення. І завжди цікаво слухати розповіді від майстринь - що саме вони закладали у цю вишивку. Тішусь, що щороку людей у вишиванках більшає. Не тільки в Україні, а і по всьому світу!" – зазначив ведучий.

Руслан Сенічкін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Єгор Гордєєв

Ведучий "Сніданку з 1+1" зізнався, що тривалий час не мав своєї вишиванки. Однак одного разу він у крамниці запримітив незвичайну сорочку, яка символізує розстріляне відродження. Гордєєв відчув, що цю вишиванку обов'язково має придбати.

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Дуже довго у мене не було своєї вишиванки. Я все шукав привід, а потім одного дня просто зайшов до крамниці й купив. Моя вишиванка - із символами розстріляного відродження. Це найближча до нас драматична епоха, про яку ми майже нічого не знаємо", - поділився Гордєєв.

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс

Ведуча від самого ранку у фотоблогу привітала всіх із Днем вишиванки. Окрім того, знаменитість розповіла про свої вишиті сорочки. Шовкопляс зізналась, що в неї їх чимало, але є одна особлива, яку подруга вишила спеціально для неї і яка є оберегом.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У мене є кілька суконь-вишиванок - щось я купувала, щось подарували українські бренди. Скоро ще має приїхати особлива сорочка зі Львівщини, яку наша глядачка і моя гарна подруга Людмила Бурбура вишиває спеціально для мене. Вона вишивала сорочки і для моїх синів, вони вже приїхали до нас", - поділилася ведуча.

Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Святослав Гринчук

Ведучий розповів, що вишиванку для нього вишила мама ще 20 років тому. Відтоді Гринчук із нею не розлучається. За цей час її тільки декілька разів доводилося реставрувати, але вишита сорочка має для ведучого важливе значення.

Святослав Гринчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мою вишиванку вишила мама понад 20 років тому. Від того часу один раз, здається, довелось трохи розшивати рукави, бо руки подовшали, але решта - без змін. Кілька разів був у ній і в ефірах ТСН: до Дня вишиванки, Дня Незалежності та за схожих приводів", - поділився ведучий.

Соломія Вітвіцька

Ведуча розповіла, що має чимало вишиванок. Однак нині особливе місце в її гардеробі займає вишита сорочка, як у гетьманівни Скоропадської.

Соломія Вітвіцька

"У моєму гардеробі багато різних вишитих сорочок та суконь, але вишиванка, як у гетьманівни Скоропадської тепер точно матиме своє особливе значення. Коли одягаю цю вишиванку, постійно думаю - куди ж її могла носити гетьманівна, з якими прикрасами стилізувати. Я сама дуже люблю одягати вишиванки у повсякденному житті, а якщо додати сучасних аксесуарів, то вишиванка стає модним вбранням. Це завжди стильно, красиво і доречно", - поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька

Костянтин Грубич

Ведучий розповів, що в його вишиванки особлива історія. Зокрема, після Революції на граніті Грубич вирішив, що має придбати українське національне вбрання. Однак вишиванок тоді особливо не продавали. Тож, Грубичу її вишили. Відтоді ведучий з нею не розлучається.

Костянтин Грубич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Історія моєї першої в житті вишиванки, як матриця, накладається на період Незалежності України. Вже відбулась Революція на граніті, я вчився на 4 курсі університету і мені захотілося мати щось таке матеріальне, що б втілювало наш український дух. Це був початок 90-х років, тоді особливо вишиванок в магазині не продавали. Моя однокурсниця запропонувала свою подружку, яка може пошити вишиванку з льону і вишити її. Тоді пам'ятаю свою гордість від того, що у мене нарешті з'явилась своя власна вишиванка. Тоді ж не було Днів вишиванок, а коли з'явилися, то я одягав саме цю сорочку. Це та річ, яка приносить мені досі радість, милі спогади", - поділився ведучий.

Юрій Горбунов

Ведучий зізнався, що має чималу колекцію сорочок. У часи війни особливого значення набула вишиванка, де вишиті танки на манішці.

Юрій Горбунов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У мене маленька колекція вишиванок, десь вісім є точно. Серед них є автентичні, які я не одягаю. Є дитяча вишита краватка – мама мені її вишивала в садочок. Зараз моя улюблена вишита сорочка зеленого кольору з вишитими танками на манішці", - поділився шоумен.

Людмила Барбір

Ведуча привітала з Днем вишиванки. Також Барбір зазначила, що вишиванка – це національний оберіг, а не лише традиційний одяг.

Людмила Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Вишиванка - наш національний оберіг. А ще із року в рік вишиванка руйнує стереотипи про національний одяг, адже вишиті сорочки вже не тільки традиційний одяг, а і тренд у всьому світі. Я обожнюю вишиванки й ношу їх від дитинства", - зазначила Барбір.

Катерина Осадча

Ведуча привітала українців зі святом, а також розповіла, що має чималу колекцію вишиванок. Особливе значення для неї має та, яка була вишита майже 100 років тому. Родина Осадчої на важливі свята обов'язково одягає національне вбрання.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У моїй колекції вишиванок чимало, кожна з них пов'язана з певною подією. Одна з найцінніших вишиванок, якій близько 100 років, була куплена десь 10 років тому у Львові. Вона вишита на старовинному полотні з малюнком винограду. На всі свята, такі як Великдень, Різдво, День Вишиванки, День Незалежності та інші ми обов'язково всією родинною одягаємо вишиванки", - зазначила ведуча.

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