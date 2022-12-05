День волонтера: Осадча дякує за допомогу в пошуку зниклих, Притула закликає донатити на ЗСУ

Сьогодні, 5 грудня, у світі святкують Міжнародний день волонтера.

Українці, які ніхто інший, зараз активно займаються волонтерською діяльністю. Від початку повномасштабної війни волонтери почали збирати кошти для військових та мирних мешканців, закуповувати їжу та зброю, допомагати постраждалим та переказувати кошти благодійним фондам.

Знаменитості, які й самі займаються волонтерством, вирішили привітати усіх причетних зі святом.

Катерина Осадча

Ведуча від початку повномасштабної війни зайнялася пошуком зниклих безвісти. Катерина подякувала всім, хто допомагає її команді. Знаменитість також зазначила, що не треба на цьому зупинятися.

"З Днем волонтера! Дякую кожному і кожній, хто днями і ночами віддає свій час, сили, емоційне здоров'я і гроші задля перемоги. Ось вже дев'ять місяців наш "Пошук зниклих" працює завдяки найкрутішій і найріднішій волонтерській команді! Дякую! Дякую за кожну хвилину вашого життя! Вітаю всіх волонтерів, хто кожен на своєму фронті, не святкуємо, працюємо, але по перемозі зберемося і відсвяткуємо всі свята одразу!" – зазначила Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Наталія Могилевська

Співачка подякувала усім волонтерам за неймовірний вклад, який вони роблять у перемогу України.

"Волонтери! Люди з великим серцем! Моя вам шана, повага та вдячність!" – написала у фотоблогу виконавиця.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Леся Нікітюк

Ведуча від початку повномасштабної війни активно зайнялася волонтерством. Тож, у Міжнародний день волонтера Леся привітала всіх причетних зі святом.

"З Днем волонтера! Дякую вам за вашу щоденну працю! Ще трішки", - наголосила Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" привітав усіх, хто активно займається благодійністю та допомагає українським захисникам вигнати окупантів з українських земель.

"Не питай у інших, коли закінчиться війна. Запитай у себе, що ти зробив для перемоги? Відповідь на це запитання знають мільйони волонтерів. На передовій чи в тилу вони кожного дня наближають перемогу. З Днем волонтера, друзі!" – зазначив Вакарчук.

Сергій Притула

Від початку повномасштабної війни ведучий став волонтером. Притула організовує великі збори коштів та допомагає українській армії. Тож шоумен подякував усім, хто допомагає українській армії. Притула також наголосив, що варто продовжувати це робити й далі, аби пришвидшити перемогу.

"Ми не уявляємо наш фонд без вас і власне сьогодні ви теж волонтери, і сьогодні теж ваш день. Я хочу подякувати усім тим, кому не байдуже, хто зміцнює силу нашого війська. Не зупиняйтеся, робіть те, що робите. Робіть все, що можливо і навіть те, що неможливо. Разом до перемоги. З днем волонтера", - наголосив ведучий.

Олександр Положинський

Музикант, який від початку повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ, подякував усім волонтерам, які роблять усе можливе задля допомоги Україні.

"У мене багато подруг, друзів і просто знайомих, яких сьогодні з повним правом можу привітати з Днем Волонтера і Волонтерки. В якості вітання хочу просто подякувати всім вам, дорогі наполегливі та невтомні, за вашу працю", - написав Положинський.

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Андрій Бєдняков

Ведучий подякував усім, хто допомагає Україні у тяжкі часи.

"З Днем волонтера всіх причетних. Дякую!" – написав ведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov

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