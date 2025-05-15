День вишиванки: Дорофєєва, Ребрик, Пономарьов й інші показали свої оригінальні вишиті вбрання

Надя Дорофєєва, Лілія Ребрик, Олександр Пономарьов

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Сьогодні, 15 травня, в Україні святкують День вишиванки.

Так, третій четвер травня — особлива дата для кожного українця. У цей день ми вдягаємо вишиванки не просто як одяг, а як символ єдності, національної гідності та любові до свого коріння.

У День вишиванки 2025 українські зірки влаштували справжній флешмоб в Instagram і хизуються національними вбраннями з різними вишивками та орнаментами. Зокрема, Настя Каменських, Лілія Ребрик, Катерина Осадча, Олександр Пономарьов та десятки інших знаменитостей позують як наодинці, так і у родинному колі, діляться теплими історіями про родинні реліквії та розповідають про частину культурного коду, який набуває особливого значення під час війни.

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Лілія Ребрик

"Мода змінюється. Символи — ні. Мене так гріє, що ми вдягаємо вишиванки на найважливіші дні в житті. Одружуємось у них, хрестимо дітей, зустрічаємо з війни, прощаємось, коли болить. Кожен хрестик — оберіг. Кожна ниточка — любов. Кожен візерунок — наш генетичний код. Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі", - зворушила ведуча.

Лілія Ребрик

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Анна Саліванчук

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"Сьогодні всеукраїнський День вишиванки. Радію, коли на свята ми всією сім’єю одягаємо вишиванки. Для нас це особливе вбрання, в якому хочеться мріяти та в якому чіткіше відчувається своє коріння. Першу свою вишиванку я вишила собі сама, мене навчила моя бабця, коли мені було 10 років. Люблю кожну свою вишиванку, бо в мене їх багато", - поділилася історією акторка.

Анна Саліванчук

Євген Клопотенко

"Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо — і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним", - з гордістю зазначив кулінар.

Євген Клопотенко

Наталка Денисенко

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"Вишиванка – це дещо більше, ніж просто одяг. Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дуже глибоке. У мене є декілька улюблених! І сьогодні також вдягну новеньку на честь свята", - розповіла артистка.

Наталка Денисенко

Леся Нікітюк

"З Днем вишиваночки", - привітала українців зірка.

Леся Нікітюк

Тімур Мірошниченко з родиною

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"З твоїм днем тебе, вишиванко!", - зворушила вітаннями зіркова родина.

Тімур Мірошниченко з родиною

Настя Каменських

"Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б’ється за правду. Серед усіх скарбів — і вишиванка. Символ нашої сили, любові та пам’яті. З Днем вишиванки. Бережімо своє", - закликала співачка.

Настя Каменських

Олександр Пономарьов

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"Вітаю з Днем вишиванки!" – привітав виконавець.

Олександр Пономарьов

Катерина Осадча

"З Днем вишиванки і з Днем сім‘ї. Це так символічно. Родина – це наше базове налаштування. Для українців родина споконвічно була понад усе, родина – це тил і спокій, радість і сила. Вишиванка – наш символ, символи роду. І я свої вишиванки обов’язково передам своїм онучкам (сподіваюсь в мене вони будують). Зі святом!" – підписала святкові фото ведуча.

Катерина Осадча з родиною