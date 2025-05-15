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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3795
Час на прочитання
3 хв

День вишиванки: Дорофєєва, Ребрик, Пономарьов й інші показали свої оригінальні вишиті вбрання

Зірки привітали українців з важливим святом і розповіли про особливості вишиванок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Надя Дорофєєва, Лілія Ребрик, Олександр Пономарьов

Надя Дорофєєва, Лілія Ребрик, Олександр Пономарьов

Сьогодні, 15 травня, в Україні святкують День вишиванки.

Так, третій четвер травня — особлива дата для кожного українця. У цей день ми вдягаємо вишиванки не просто як одяг, а як символ єдності, національної гідності та любові до свого коріння.

У День вишиванки 2025 українські зірки влаштували справжній флешмоб в Instagram і хизуються національними вбраннями з різними вишивками та орнаментами. Зокрема, Настя Каменських, Лілія Ребрик, Катерина Осадча, Олександр Пономарьов та десятки інших знаменитостей позують як наодинці, так і у родинному колі, діляться теплими історіями про родинні реліквії та розповідають про частину культурного коду, який набуває особливого значення під час війни.

 Лілія Ребрик

"Мода змінюється. Символи — ні. Мене так гріє, що ми вдягаємо вишиванки на найважливіші дні в житті. Одружуємось у них, хрестимо дітей, зустрічаємо з війни, прощаємось, коли болить. Кожен хрестик — оберіг. Кожна ниточка — любов. Кожен візерунок — наш генетичний код. Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі", - зворушила ведуча.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Анна Саліванчук

"Сьогодні всеукраїнський День вишиванки. Радію, коли на свята ми всією сім’єю одягаємо вишиванки. Для нас це особливе вбрання, в якому хочеться мріяти та в якому чіткіше відчувається своє коріння. Першу свою вишиванку я вишила собі сама, мене навчила моя бабця, коли мені було 10 років. Люблю кожну свою вишиванку, бо в мене їх багато", - поділилася історією акторка.

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Євген Клопотенко

"Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо — і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним", - з гордістю зазначив кулінар.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко

Наталка Денисенко

"Вишиванка – це дещо більше, ніж просто одяг. Це дійсно мода українців, наш код, наша історія, дещо дуже глибоке. У мене є декілька улюблених! І сьогодні також вдягну новеньку на честь свята", - розповіла артистка.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Леся Нікітюк

"З Днем вишиваночки", - привітала українців зірка.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Тімур Мірошниченко з родиною

"З твоїм днем тебе, вишиванко!", - зворушила вітаннями зіркова родина.

Тімур Мірошниченко з родиною

Тімур Мірошниченко з родиною

Настя Каменських

"Є мільйони причин пишатися Україною й українцями. Наша мелодійна мова, родючий ґрунт, кухня, пісні, щирі обійми, вільний дух і серце, яке б’ється за правду. Серед усіх скарбів — і вишиванка. Символ нашої сили, любові та пам’яті. З Днем вишиванки. Бережімо своє", - закликала співачка.

Настя Каменських

Настя Каменських

Олександр Пономарьов

"Вітаю з Днем вишиванки!" – привітав виконавець.

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов

Катерина Осадча

"З Днем вишиванки і з Днем сім‘ї. Це так символічно. Родина – це наше базове налаштування. Для українців родина споконвічно була понад усе, родина – це тил і спокій, радість і сила. Вишиванка – наш символ, символи роду. І я свої вишиванки обов’язково передам своїм онучкам (сподіваюсь в мене вони будують). Зі святом!" – підписала святкові фото ведуча.

Катерина Осадча з родиною

Катерина Осадча з родиною

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